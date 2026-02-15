「我愛香港協會」調查：單親家庭媽媽幸福感評分 整體屬不合格水平

2004年成立、政府認可之非牟利慈善團體「我愛香港協會」，最新一項幸滿感評分調查顯示，雙親家庭的媽媽對所有項目的幸福感評分都合格，惟單親家庭的媽媽的整體評分不合格，所有項目的幸福感評分均低於雙親家庭的媽媽。

協會邀請500多位雙親家庭及單親家庭的媽媽分別就6個項目的幸滿感評分，進行問卷調查，包括︰家庭生活、健康狀況、事業發展、經濟狀況、進修機會及個人自由及生活平衡。

結果發現，以10分為滿分，雙親家庭的媽媽對所有項目的幸福感評分都合格，平均有6.9分，以家庭生活為最高分；而單親家庭的媽媽的整體評分不合格，只有4.73分，當中對健康的評分相對高，達6.27分，惟她們對事業發展、經濟狀況、進修機會及個人自由及生活平衡的幸福感評分都不合格。

另外，單親家庭的媽媽對所有項目的幸福感評分均低於雙親家庭的媽媽，當中事業發展、家庭生活及經濟狀況的差距尤大。

協會顧問梁熙與多名單親家庭的媽媽展開深度訪談，直接聆聽她們的心聲及需要。綜合普遍有四項訴求，包括支援孩子發展音樂、體育等興趣，以及參加交流團等費用，讓孩子有機會增強自信；增加具彈性的工作機會，例如可以在上午9時至下午3時上班的兼職工作，以兼顧照顧孩子，亦可增加收入，紓解經濟壓力；部分SEN（有特殊教育需要）孩子的家長反映輪候治療的時間長，亟需更為專業穩定的支援服務；及期望「社區客廳」在照顧劏房戶以外，可開放予單親家庭並提供託管服務。

梁熙承諾，將積極跟進一眾媽媽的訴求，集合社會力量，為單親家庭爭取更多實際而持久的支援，以提升單親家庭媽媽的幸福感，不再獨自面對困難，同時讓每位孩子都有更公平的成長起點。

另外，新春將至，協會特意舉辦年度「新春送年糕 暖意贈媽媽」活動，為單親媽媽送上象徵「年年高升」的年糕及蘿蔔糕，傳遞新年祝福與關懷，希望她們在新一年幸福感高升。

