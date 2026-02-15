天氣︱過年着短袖？26.9℃平年廿八最高紀錄 明日新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕

天文台今日（2月15日）指，廣東地區風勢微弱，本港地區早晚部分時間多雲，日間溫暖，吹輕微至和緩東風。截至下午4時，天文台總部錄得最高溫26.9℃，平了有紀錄以來年廿八最高紀錄。展望明日年廿九早晚較為潮濕，日間溫暖，預計市區最高氣溫約27℃，新界再高兩三度。

天氣︱年廿九早晚較潮濕 日間溫暖

根據天文台九天天氣預測最新一報，明日年廿九大除夕，氣溫介乎21至26度，當中上水下午更預計高達31度，打鼓嶺及石崗兩地亦料達30度。

翻查資料，天文台有紀錄以來最暖的大除夕，是1953年的27.8度，其餘年份鮮有到達26度水平。而近年較暖的一次大除夕，則是2019年的25.5度。換言之，若明日氣溫如天文台所料，「上試」26度，將是73年來最暖的大除夕。

不過天文台同時提到，一股清勁至強風程度的東北季候風會在明晚至年初一抵達華南沿岸，該區雲量增多，有一兩陣雨，年初二及年初三早上清涼。預料年初一初時有一兩陣微雨及風勢頗大，氣溫稍為下降。年初二及年初三早上清涼。所以大除夕天氣較暖，但往後數天會略為降溫。