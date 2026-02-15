Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署新一批46名學員完成「反貪專業文憑」入職課程 3月將展開新一輪人才招聘 

社會
更新時間：12:44 2026-02-15 HKT
發佈時間：12:44 2026-02-15 HKT

今日（15日）是廉署52周年誌慶，新一批完成「反貪專業文憑」入職課程的46名學員昨日（14日）出席結業典禮，承傳肅貪倡廉使命。廉署3月亦將展開新一輪人才招聘。

廉署表示，新一批完成「反貪專業文憑」入職課程的46名學員，昨日（14日）出席由廉署審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思主禮的結業典禮，並由執行處處長（政府部門）蔡樹強頒授畢業證書，將正式投入廉署不同崗位工作，積極貢獻香港、國家以至國際社會。

廉署銳意透過「一體化招聘 全方位培訓」，打造一支高效精銳的反貪隊伍，在執法、預防、教育及國際廉政建設均全力以赴，不斷提升實力。

入職課程為期22個星期 相等於學士學位水平

廉署將於3月展開新一輪人才招聘。為配合招聘，廉署已展開一系列的宣傳工作，包括出席教育及職業博覽，並將繼續走進各大專院校，分享廉署多元化的反貪工作。

廉署「反貪專業文憑」入職課程為期22個星期，已獲資歷架構認可為第5級別課程，程度相等於學士學位水平，旨在為學員提供必要的知識、技能和能力，有效和專業地打擊香港的貪污問題。
 
「反貪專業文憑」入職課程內容涵蓋國家、香港特區及海外反貪法制、廉署職能、反貪法例及執法程序、調查及搜証蒐證技巧、電腦鑑證、財務調查、槍械使用及體能訓練、防貪策略、反貪教育及宣傳等。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
22小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
14小時前
新皇崗口岸傳七·一啟用慶回歸。小紅書@安安 Anna/豆豆愛抹茶
新皇崗口岸︱傳七·一啟用慶回歸 內地社媒現倒數照片
即時中國
5小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
2小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
18小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
2026-02-14 13:00 HKT
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
投資理財
7小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
18小時前
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
影視圈
20小時前
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
影視圈
16小時前