廉署新一批46名學員完成「反貪專業文憑」入職課程 3月將展開新一輪人才招聘 

今日（15日）是廉署52周年誌慶，新一批完成「反貪專業文憑」入職課程的46名學員昨日（14日）出席結業典禮，承傳肅貪倡廉使命。廉署3月亦將展開新一輪人才招聘。

廉署表示，新一批完成「反貪專業文憑」入職課程的46名學員，昨日（14日）出席由廉署審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思主禮的結業典禮，並由執行處處長（政府部門）蔡樹強頒授畢業證書，將正式投入廉署不同崗位工作，積極貢獻香港、國家以至國際社會。

廉署銳意透過「一體化招聘 全方位培訓」，打造一支高效精銳的反貪隊伍，在執法、預防、教育及國際廉政建設均全力以赴，不斷提升實力。

入職課程為期22個星期 相等於學士學位水平

廉署將於3月展開新一輪人才招聘。為配合招聘，廉署已展開一系列的宣傳工作，包括出席教育及職業博覽，並將繼續走進各大專院校，分享廉署多元化的反貪工作。

廉署「反貪專業文憑」入職課程為期22個星期，已獲資歷架構認可為第5級別課程，程度相等於學士學位水平，旨在為學員提供必要的知識、技能和能力，有效和專業地打擊香港的貪污問題。



「反貪專業文憑」入職課程內容涵蓋國家、香港特區及海外反貪法制、廉署職能、反貪法例及執法程序、調查及搜証蒐證技巧、電腦鑑證、財務調查、槍械使用及體能訓練、防貪策略、反貪教育及宣傳等。