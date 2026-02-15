中環Central Yards全新臨時行人通道2.19啟用 配置24小時空調和藝術元素 優化步行體驗

恒基兆業地產有限公司宣布，中環新海濱旗艦項目Central Yards接駁國際金融中心商場和中環碼頭連接大樓的全新臨時行人通道，將於2月19日（星期四，年初三）正式啟用，進一步優化海濱步行網絡的步行體驗。現有的行人天橋亦將同時封閉，進行拆卸。

新通道設24小時空調 舊橋同日封閉拆卸

全新臨時行人通道的兩端連接點，毗鄰現有行人天橋的兩端，配置24小時空調系統及藝術元素，為公眾提供更舒適的步行環境。連接中環碼頭部分採用半開放式設計，與中環海濱一帶、維港景致及大自然無縫融合。

當Central Yards第一期商場啟用時，臨時行人通道亦會拆卸，並改造為富活力的多功能綠化海景平台。公眾屆時將可經由商場通道，便捷舒適地往返中環海濱和國際金融中心。

恒基指，世界級海濱地標Central Yards以「橋」為設計理念，連繫中環核心、周邊社區、大會堂及舉世聞名的維多利亞港，並設有大型公共綠化空間供市民、旅客和商戶使用。項目第一期計劃於今年第二季平頂，2027年開幕，第二期預計於2032年落成，將進一步提升中環成為兼具創新與活力的國際地標。