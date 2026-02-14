農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益

農曆新年期間，不少居民會向屋邨或屋苑保安派發利市，以感謝邨管人員過去一年的付出，不過公營屋苑禁止員工收利市。有網民在Facebook貼出由田灣邨物業辦事處發出的通告，內文提醒住戶切勿向保安員、清潔工人及物業服務辦事處各職員派利市或贈送禮物。有網民指房協職員及旗下外判保安公司同樣一律不能夠接受利是。另外，有私人屋苑訓令員工勿主動索取利益。

按照田灣邨物業服務辦事處近日張貼的通告，提醒住戶農曆新年將至，居民在春節期間，如欲出外旅遊或拜年前，請做妥家居防盜措施，並必須將廚房煮食的爐具或電關妥後才離開單位，以免發生火災；另外，通告更提醒居民切勿饋贈利是或禮物予屋邨保安員、清潔工人及物業服務辨事處各職員。

田灣邨物業服務辦事處近日張貼的通告。網圖

有私人屋苑訓令員工勿主動索取利益。

房署及房協去年曾表示，保安、清潔工等均不得以任何形式索取或接受利是，房署更指「倘護衞員疑收利是，可要求撤換並轉介執法部門」。

對於保安收取利是有否違反《防止賄賂條例》，大律師陸偉雄去年受訪時表示，收取利是有否犯法不能用一刀切看待，需視乎給予利是的目的、金額等因素。他舉例，若進出屋苑時，保安向住客說「恭喜發財」，然後住戶給予保安利是，不認為這行為有違法。相反，若保安貿然主動向住戶索取利是，這便有問題。

廉政公署早前回覆指，根據《防止賄賂條例》，私營機構僱員必須獲得僱主許可，才能接受與職務相關的利益。廉署一直鼓勵私營機構為僱員制定清晰的接受利益指引。

任職私營機構的保安員和清潔工等僱員，在節日期間接受利益 （例如利是），不論金額多少，均須遵守所屬公司的規定。僱員如有疑問，應主動向僱主查詢。