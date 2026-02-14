Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益

社會
更新時間：22:58 2026-02-14 HKT
發佈時間：22:58 2026-02-14 HKT

農曆新年期間，不少居民會向屋邨或屋苑保安派發利市，以感謝邨管人員過去一年的付出，不過公營屋苑禁止員工收利市。有網民在Facebook貼出由田灣邨物業辦事處發出的通告，內文提醒住戶切勿向保安員、清潔工人及物業服務辦事處各職員派利市或贈送禮物。有網民指房協職員及旗下外判保安公司同樣一律不能夠接受利是。另外，有私人屋苑訓令員工勿主動索取利益。

提醒居民切勿饋贈利是或禮物予屋邨保安員及清潔工等

按照田灣邨物業服務辦事處近日張貼的通告，提醒住戶農曆新年將至，居民在春節期間，如欲出外旅遊或拜年前，請做妥家居防盜措施，並必須將廚房煮食的爐具或電關妥後才離開單位，以免發生火災；另外，通告更提醒居民切勿饋贈利是或禮物予屋邨保安員、清潔工人及物業服務辨事處各職員。

田灣邨物業服務辦事處近日張貼的通告。網圖
田灣邨物業服務辦事處近日張貼的通告。網圖
有私人屋苑訓令員工勿主動索取利益。
有私人屋苑訓令員工勿主動索取利益。
房署及房協去年曾表示，保安、清潔工等均不得以任何形式索取或接受利是，房署更指「倘護衞員疑收利是，可要求撤換並轉介執法部門」。資料圖片
房署及房協去年曾表示，保安、清潔工等均不得以任何形式索取或接受利是，房署更指「倘護衞員疑收利是，可要求撤換並轉介執法部門」。資料圖片

房署及房協去年曾表示，保安、清潔工等均不得以任何形式索取或接受利是，房署更指「倘護衞員疑收利是，可要求撤換並轉介執法部門」。

對於保安收取利是有否違反《防止賄賂條例》，大律師陸偉雄去年受訪時表示，收取利是有否犯法不能用一刀切看待，需視乎給予利是的目的、金額等因素。他舉例，若進出屋苑時，保安向住客說「恭喜發財」，然後住戶給予保安利是，不認為這行為有違法。相反，若保安貿然主動向住戶索取利是，這便有問題。

廉政公署早前回覆指，根據《防止賄賂條例》，私營機構僱員必須獲得僱主許可，才能接受與職務相關的利益。廉署一直鼓勵私營機構為僱員制定清晰的接受利益指引。

任職私營機構的保安員和清潔工等僱員，在節日期間接受利益 （例如利是），不論金額多少，均須遵守所屬公司的規定。僱員如有疑問，應主動向僱主查詢。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
22小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
14小時前
新皇崗口岸傳七·一啟用慶回歸。小紅書@安安 Anna/豆豆愛抹茶
新皇崗口岸︱傳七·一啟用慶回歸 內地社媒現倒數照片
即時中國
4小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
2小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
18小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
2026-02-14 13:00 HKT
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
投資理財
7小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
18小時前
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
影視圈
20小時前
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
影視圈
16小時前