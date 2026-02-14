年宵｜食安中心巡視快餐攤位 檢碗仔翅、臭豆腐、咖喱魚蛋和小籠包等檢測

2026年農曆年宵市場正在全港14個地點舉行，食物環境衞生署食物安全中心今日（14日）派員巡視年宵市場快餐攤位，並派發小冊子，提醒檔主注意食物安全。食安中心亦在年宵市場快餐攤位檢取食物樣本，包括碗仔翅、臭豆腐、咖喱魚蛋和小籠包等，以作各項微生物檢測。

為保障食物安全和市民健康，食安中心人員提醒快餐攤位負責人在營運時須多加注意食物安全和環境衞生，採取食物安全措施，以製作和供應合乎衞生和安全的食物。

食安中心人員向快餐攤位負責人提供食物安全和衞生教育，並派發小冊子，提醒檔主注意食物安全。政府新聞處

食安中心呼籲食物經營者和食物處理人員採取措施，以確保食物安全，包括保持雙手和用具清潔，食物處理人員在配製食物前應徹底清潔或消毒雙手；分開生熟食物，例如用不同的刀和砧板分開處理生熟食物；徹底煮熟食物，所有食材必須徹底煮熟至中心溫度達攝氏75度或以上至少30秒；把食物存放於安全溫度，熱存食物應保持在攝氏60度以上，冷食則存放在攝氏4度或以下的雪櫃內，蓋好雪櫃内的食物並整齊存放；及避免將食物長時間存放在室溫等。