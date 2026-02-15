年廿八洗邋遢 社企為長者及照顧者推出歲晚家居大掃除服務

「年廿八洗邋遢」作為春節傳統，習俗上會把家裡徹底打掃一遍，清理過去一年的污穢與晦氣。不過，長者隨住年紀漸大手腳不如以往利索，勉強「擒高擒低」恐生家居意外。本港有社企為長者及照顧者推出歲晚家居大掃除服務，由清潔達人幫助長者把家居清潔得煥然一新，迎接新一年。長者安居協會署理管家易服務主管戴文耀接受《星島》專訪時表示，有不少長者由於不希望麻煩子女，感覺自己成了負擔而拒絕子女執屋，而清潔助理作為專業的第三方正好可以代勞。

協會推管家易服務 安排助理提供專業服務 保障老人家安全

戴文耀指出，老一輩價值觀往往更重視傳統習俗，「一定要有個好意頭，家中一定乾淨一點， 漂漂亮亮過年」，惟做家務講求身體靈活及肌力，長者由於身體的基本機能開始衰退，肌肉流失、平衡力又沒以往好，「未必可以像以前一樣把家務處理好，勉強去做的話又容易跌倒，發生家居意外。」他指，以往曾聽過有長者抹窗時不幸出現意外，所以協會推出管家易服務，安排助理提供專業服務，保持家居潔淨清潔的同時，保障老人家安全。

戴文耀介紹，歲晚大掃除與一般上門打掃服務不同，清潔時間會比較長，做4個小時，亦會專門針對一些位置比較高的櫃頂或較低的牆角位置，並會抹窗、抹鐵閘等。他提到，團隊最大的挑戰未必是打掃的部分，強調在清理的過程中要顧及長者感受，保持溝通，「不少長者用家有認知障礙，或記性可能不如以往，家具或物品擺放位置其實不可以隨便移動，因為他們原先的設定是安全感的來源；一旦有異動的話，老人家可能會感到不安甚至有焦慮。」

因此，協會的清潔助理必須問清楚長者究竟哪些東西可以移動，尊重和照顧他們的感受。他指，曾有一些案例是長者有收集物品的習慣， 家中囤積舊衣服、舊報紙等雜物，助理會跟長者聊天了解有沒有東西可以丟掉，如果長者堅持保留的話，助理會把雜物分類收納，「至少令通道不狹窄，不然容易發生跌倒意外。」

用家除了獨居長者及雙老家庭，亦不乏與家人同住的長者，只是照顧者未必有時間或不方便處理。其中一位獨居用戶陳婆婆，她78歲有初期認知障礙，加上年老身體功能開始慢慢衰退，很多家務她現在都做不到，家裡越來越骯髒。戴文耀透露，陳婆婆雖有一位非同住的女兒，但全職工作的女兒有兩位小朋友要照顧，生活繁忙，故婆婆拒絕女兒的幫忙。最後，女兒說服婆婆找清潔助理便不是麻煩她，最終助理成功協助婆婆上門大掃除。

戴文耀指，其實長者都想證明獨立、想要有尊嚴，在香港算是比較常見，因此即使已經有被照顧的需要，依然不會開口讓子女幫忙，老人家反而更容易接受專業的外人代辦。他提到，隨著人口老化，不止是歲末大掃除，管家易上門的清潔服務使用量於去年全年達到11755宗，按年就升幅45%，認為長者數量增加之餘，疫後長者對衞生注重亦有所程度高，所以數字也屢創新高。他又提到，有關服務被社署列入「長者社區照顧服務券計劃」，持券人士可獲政府資助使用，藉此舒緩照顧者的照顧及經濟壓力。

記者 趙克平

表：管家易上門清潔服務使用量

2023年：5250單

2024年：8083單

2025年：11755單

資料來源：長者安居協會