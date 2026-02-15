Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

智能廚餘回收桶試驗結束 屋苑拒付維修費「退機」 學會：800元開支「性價比」極高

社會
更新時間：07:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-15 HKT

政府2023年推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，向大型私人屋苑送贈智能廚餘回收桶，並承擔2年試驗期的維修費用。首批參與計劃的將軍澳屋苑蔚藍灣畔，早前要求環保署豁免在資助期後、每月每部約800元的運作和維護費用，但未獲接納，最終決定不再使用，並退回予環保署。香港廢物管理學會主席陳華相對事件表示惋惜，認為800元開支其實「性價比」極高，既推動環保，亦有經濟誘因，值得法團從務實的屋苑管理角度再審視。

陳華相：退回廚餘桶是「可持續發展倒退」

陳華相表示，香港正面臨嚴峻的廢物處理壓力，堆填區飽和在即，源頭減廢與資源回收是刻不容緩的任務。要達到全社會的可持續發展，政府、商界與社區必須各司其職，共同分擔。他指，環保是香港以至全世界未來的核心價值，這份責任需大家一起分擔，缺一不可，而過去數年，環保署大力推動擴大智能廚餘回收桶的網絡，相信已成功建立部分居民的廚餘回收習慣，形容退回廚餘回收桶「絕對是可持續發展的倒退」，相信這亦是該屋苑住戶不希望看到的結果。

政府2024年推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，向大型私人屋苑送贈智能廚餘回收桶。政府新聞處圖片
政府2024年推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，向大型私人屋苑送贈智能廚餘回收桶。政府新聞處圖片

陳華相認為，這宗單一事件折射的不僅是屋苑管理的財政考量，更是社會在邁向環保轉型期中，如何權衡「共同責任」與「長遠效益」的關鍵課題。他表示，這筆看似可省卻的800元開支，若冷靜拆解，便會發現其「性價比」極高，甚至潛藏著巨大的回報潛力，值得法團試從務實的屋苑管理再出發。

廚餘機服務500住戶 每户每月僅承擔1.6元

他引述環保署數據，若每部廚餘機服務約500住戶，平均每戶每月僅需承擔約1.6元，而居民透過回收廚餘賺取積分，每戶每月可兌換到的糧油雜貨或超市禮劵等價值其實往往遠超1.6元，「屋苑管理若從這個角度分析，其實不難突出其經濟誘因。」

香港廢物管理學會主席陳華相。
香港廢物管理學會主席陳華相。

陳華相指，這是典型的「雙贏」方案，一來屋苑積極推動環保，提升了物業支持可持續發展的正面形象；二來法團為住戶保留了一個賺取禮品禮劵渠道，轉過來亦保留一個推動環保的經濟誘因，「這個相扣的『雙贏』方案，既能實質惠及居民，又能為地球減廢出一分力，何樂而不為？」

籲勿只著眼於帳面些微支出

他強調環保之路知易行難，需要的是遠見而非短視，呼籲各大屋苑法團在作決策時，不要只著眼於帳面上的些微支出，應從整體福祉作考慮，「保留智能廚餘機，保留的不僅是一部機器，更是居民參與綠色生活的權利與機遇。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
19小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員勿「主動」索取利益
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
11小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
14小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
14小時前
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
影視圈
13小時前
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
投資理財
4小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
21小時前
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 笑稱世事無絕對或開迷你騷
07:23
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 預告突擊入戲院謝票或開迷你騷
影視圈
15小時前
寶福山骨灰被盜丨翁靜晶證已尋回劉家良骨灰：好激動 稍後將安排撒灰
突發
11小時前
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
生活百科
22小時前