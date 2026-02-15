智能廚餘回收桶試驗結束 屋苑拒付維修費「退機」 學會：800元開支「性價比」極高

政府2023年推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，向大型私人屋苑送贈智能廚餘回收桶，並承擔2年試驗期的維修費用。首批參與計劃的將軍澳屋苑蔚藍灣畔，早前要求環保署豁免在資助期後、每月每部約800元的運作和維護費用，但未獲接納，最終決定不再使用，並退回予環保署。香港廢物管理學會主席陳華相對事件表示惋惜，認為800元開支其實「性價比」極高，既推動環保，亦有經濟誘因，值得法團從務實的屋苑管理角度再審視。

陳華相：退回廚餘桶是「可持續發展倒退」

陳華相表示，香港正面臨嚴峻的廢物處理壓力，堆填區飽和在即，源頭減廢與資源回收是刻不容緩的任務。要達到全社會的可持續發展，政府、商界與社區必須各司其職，共同分擔。他指，環保是香港以至全世界未來的核心價值，這份責任需大家一起分擔，缺一不可，而過去數年，環保署大力推動擴大智能廚餘回收桶的網絡，相信已成功建立部分居民的廚餘回收習慣，形容退回廚餘回收桶「絕對是可持續發展的倒退」，相信這亦是該屋苑住戶不希望看到的結果。

政府2024年推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，向大型私人屋苑送贈智能廚餘回收桶。政府新聞處圖片

陳華相認為，這宗單一事件折射的不僅是屋苑管理的財政考量，更是社會在邁向環保轉型期中，如何權衡「共同責任」與「長遠效益」的關鍵課題。他表示，這筆看似可省卻的800元開支，若冷靜拆解，便會發現其「性價比」極高，甚至潛藏著巨大的回報潛力，值得法團試從務實的屋苑管理再出發。

廚餘機服務500住戶 每户每月僅承擔1.6元

他引述環保署數據，若每部廚餘機服務約500住戶，平均每戶每月僅需承擔約1.6元，而居民透過回收廚餘賺取積分，每戶每月可兌換到的糧油雜貨或超市禮劵等價值其實往往遠超1.6元，「屋苑管理若從這個角度分析，其實不難突出其經濟誘因。」

香港廢物管理學會主席陳華相。

陳華相指，這是典型的「雙贏」方案，一來屋苑積極推動環保，提升了物業支持可持續發展的正面形象；二來法團為住戶保留了一個賺取禮品禮劵渠道，轉過來亦保留一個推動環保的經濟誘因，「這個相扣的『雙贏』方案，既能實質惠及居民，又能為地球減廢出一分力，何樂而不為？」

籲勿只著眼於帳面些微支出

他強調環保之路知易行難，需要的是遠見而非短視，呼籲各大屋苑法團在作決策時，不要只著眼於帳面上的些微支出，應從整體福祉作考慮，「保留智能廚餘機，保留的不僅是一部機器，更是居民參與綠色生活的權利與機遇。」