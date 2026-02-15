《The Standard》專訪｜藉壯麗風景重新認識城市 四徑挑戰創辦人貝柏安 : 「堅持是港特質」

每逢農曆新年佳節，香港百業稍歇，一群越野跑手卻摩拳擦掌，沉失於城市的山徑之中。沒有打氣群眾，沒有豐富獎金，甚至沒有正式的比賽排名，跑手參與的是298公里長的「香港四徑超級挑戰」，一口氣跑完香港四條最長的行山徑。「香港四徑超級挑戰」創辦人貝柏安 Andre Blumberg 說，挑戰中所需的堅持，正反映香港的特質。

對於「香港四徑超級挑戰」的創辦人、資深越野跑手Andre Blumberg 而言，這場挑戰從來不是一場競賽。Andre Blumberg 接受《The Standard》（《英文虎報》)訪問時說，「這是一場個人的歷險，多於是一場賽跑，你是在跟自己比賽，而非與其他人比拼」。刻意淡化競賽色彩，是Andre Blumberg 的精心設計，在一個追求速度、績效和可見成功的城市，四徑挑戰提供的是一種截然不同的體驗——一場幾乎不被看見的耐力測試。

無觀眾獎金「非所有成就需見證」

四徑挑戰近年因紀錄片《香港四徑大步走》上映而受到國際關注。鏡頭下的香港，不只是金融城市，更有延綿山脊線、隱秘沙灘與廣闊郊野公園。Andre Blumberg坦言，最令他意外的，是不少本地觀眾也驚訝於片中呈現的香港面貌。

他認為，香港的自然環境是城市最被低估的重要資產，而四徑挑戰某程度上，也提醒人們重新認識這片土地。

「很多香港人都不知道香港原來是長這樣，他們以為這裡只有石屎森林、玻璃高樓和金融」，Andre Blumberg 同時亦提到，四徑反映了香港的特色，「參加者無可避免要面對疲勞、懷疑和不適……每個人都有痛苦的時候，問題是甚麼讓你在困倦、飢餓和痛楚之中繼續前進？」他認為，堅持是香港為人熟悉的特質，這個城市經常以應對困境，適應，再邁步向前。

與一般的賽事不同，四徑挑戰沒有沿途拍掌的觀眾，甚至沒有比賽排名可以追逐，陪伴跑手的只有腦海裡的思緒、疲憊的身軀和讓他們堅持住的動力。這位旅居香港的德國跑手認為這才是這項挑戰的意義所在——不是所有成就都需要有見證，不是所有成功都需要被表彰。

四徑挑戰的終點沒有衝線帶，也沒有群眾，等待跑手的是一個佇立一旁的綠色郵筒——表示完成挑戰的標示處。Andre Blumberg說，參加者抵達終點的畫面總會教他淚流滿面，因為他深知振臂一呼的背後，是無數個清晨孤獨訓練的累積，是錯過的家庭與社交時光，是冷酷而自律的堅持。

綠郵筒成終點站 睹衝線難忍淚水

用Andre Blumberg 的話說，「超級長跑(Ultra running) 是非常自私的運動，必然有所犧牲」。他總是會受到曾挑戰失敗的跑手再度參加挑戰所感動，甚至不亞於看見跑手挑戰成功。他曾見過不敵疲累、懷疑和痛楚的參加者，來年再挑戰時的進步，跑手觸碰郵筒的那一刻，流露的感情是原始的，有釋然，有光榮，還有淚水，「挑戰不只是那三天，還有這三天前的一切」。

今年的「香港四徑超級挑戰」將於本月17日至19日（初一至初三）舉行。「一群新的跑手又將踏上這考驗意志力的路途，也提醒我們有些故事，只有在慢下來之後，才能真正看見。」

記者︰Marco Lam