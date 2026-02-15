Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《The Standard》專訪｜藉壯麗風景重新認識城市 四徑挑戰創辦人貝柏安 : 「堅持是港特質」

社會
更新時間：07:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-15 HKT

每逢農曆新年佳節，香港百業稍歇，一群越野跑手卻摩拳擦掌，沉失於城市的山徑之中。沒有打氣群眾，沒有豐富獎金，甚至沒有正式的比賽排名，跑手參與的是298公里長的「香港四徑超級挑戰」，一口氣跑完香港四條最長的行山徑。「香港四徑超級挑戰」創辦人貝柏安 Andre Blumberg 說，挑戰中所需的堅持，正反映香港的特質。

對於「香港四徑超級挑戰」的創辦人、資深越野跑手Andre Blumberg 而言，這場挑戰從來不是一場競賽。Andre Blumberg 接受《The Standard》（《英文虎報》)訪問時說，「這是一場個人的歷險，多於是一場賽跑，你是在跟自己比賽，而非與其他人比拼」。刻意淡化競賽色彩，是Andre Blumberg 的精心設計，在一個追求速度、績效和可見成功的城市，四徑挑戰提供的是一種截然不同的體驗——一場幾乎不被看見的耐力測試。

無觀眾獎金「非所有成就需見證」

四徑挑戰近年因紀錄片《香港四徑大步走》上映而受到國際關注。鏡頭下的香港，不只是金融城市，更有延綿山脊線、隱秘沙灘與廣闊郊野公園。Andre Blumberg坦言，最令他意外的，是不少本地觀眾也驚訝於片中呈現的香港面貌。

他認為，香港的自然環境是城市最被低估的重要資產，而四徑挑戰某程度上，也提醒人們重新認識這片土地。

「很多香港人都不知道香港原來是長這樣，他們以為這裡只有石屎森林、玻璃高樓和金融」，Andre Blumberg 同時亦提到，四徑反映了香港的特色，「參加者無可避免要面對疲勞、懷疑和不適……每個人都有痛苦的時候，問題是甚麼讓你在困倦、飢餓和痛楚之中繼續前進？」他認為，堅持是香港為人熟悉的特質，這個城市經常以應對困境，適應，再邁步向前。

與一般的賽事不同，四徑挑戰沒有沿途拍掌的觀眾，甚至沒有比賽排名可以追逐，陪伴跑手的只有腦海裡的思緒、疲憊的身軀和讓他們堅持住的動力。這位旅居香港的德國跑手認為這才是這項挑戰的意義所在——不是所有成就都需要有見證，不是所有成功都需要被表彰。

四徑挑戰的終點沒有衝線帶，也沒有群眾，等待跑手的是一個佇立一旁的綠色郵筒——表示完成挑戰的標示處。Andre Blumberg說，參加者抵達終點的畫面總會教他淚流滿面，因為他深知振臂一呼的背後，是無數個清晨孤獨訓練的累積，是錯過的家庭與社交時光，是冷酷而自律的堅持。

綠郵筒成終點站 睹衝線難忍淚水

用Andre Blumberg 的話說，「超級長跑(Ultra running) 是非常自私的運動，必然有所犧牲」。他總是會受到曾挑戰失敗的跑手再度參加挑戰所感動，甚至不亞於看見跑手挑戰成功。他曾見過不敵疲累、懷疑和痛楚的參加者，來年再挑戰時的進步，跑手觸碰郵筒的那一刻，流露的感情是原始的，有釋然，有光榮，還有淚水，「挑戰不只是那三天，還有這三天前的一切」。

今年的「香港四徑超級挑戰」將於本月17日至19日（初一至初三）舉行。「一群新的跑手又將踏上這考驗意志力的路途，也提醒我們有些故事，只有在慢下來之後，才能真正看見。」

記者︰Marco Lam

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
19小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員勿「主動」索取利益
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
11小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
14小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
14小時前
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
影視圈
13小時前
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
投資理財
4小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
21小時前
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 笑稱世事無絕對或開迷你騷
07:23
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 預告突擊入戲院謝票或開迷你騷
影視圈
15小時前
寶福山骨灰被盜丨翁靜晶證已尋回劉家良骨灰：好激動 稍後將安排撒灰
突發
11小時前
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
生活百科
22小時前