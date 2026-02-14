宏福苑火災｜周一鳴：跨部門調查小組正進行科學鑑證 確認安全才讓居民上樓

早前引致多人死亡的宏福苑火災，警務處處長周一鳴表示，警方已拘捕16人，他們或涉及圍標等情況。他強調，跨部門調查小組正進行科學鑑證，以釐清火災真相。

警方就大火起訴三人，指他們涉嫌發布煽動刊物、妨害調查危害國家安全罪等，周一鳴指出，有人藉著大事件，希望做到煽動的意圖，強調絕對不能讓它們萌芽，必須果斷行動。

現時正在拆棚 科學鑑證需時

周一鳴今早（14日）在電台節目表示，針對火災的調查工作由警隊、律政司、消防處、廉政公署、勞工處、房屋署及屋宇署等多個部門組成的跨部門小組共同負責。目前，科學鑑證工作仍在進行中，他強調鑑證需要時間，不能為了求快而罔顧結果。

對於有災民期望盡快返回單位，周一鳴指現時屋宇署正在拆棚，要先了解樓宇結構是否安全，才可讓居民上樓。他表示曾到宏福苑火災現場，「有些地方很不幸，燒到主力牆只剩下鋼筋，譬如天花亦已經沒有了，不能說對樓宇結構沒有影響」。他表示，特首及司長均已責成各部門盡快處理，相信不久將來會有所進展。

嚴防本土恐怖主義與「軟對抗」 批評要具建設性

《港區國安法》及《維護國家安全條例》生效後，本土恐怖主義的暗湧仍然存在，周一鳴舉例指，近期有案件涉及不法份子非法操練武器，用仿照的槍械或武器進行操練，將來有機會襲擊警務人員或公眾人士，這類本土恐怖主義威脅絕不能忽視。

此外，他亦提及「軟對抗」的風險不容忽視。「很多人會說是否不能批評政府，但並非不容許說，當中是否有價值或建設性，並非不能批評」。他以早前有關中港兩地器官移植的謠言為例，指有人在沒有任何理據下，捏造「黑市器官」、「港人器官會被切走送上內地」等說法，其目的就是為了讓不知情的市民越來越討厭政府。他強調，現時有很多機制給你去反映，政府部門亦有作出改善。他指出，政府每年在《施政報告》諮詢期間，都會收集大量市民意見，並交由相關部門研究跟進，這正是現行有效的反映意見機制。

