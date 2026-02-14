涉訛稱是通利琴行代言人 「劉馬車」被控欺詐等2罪准保釋候訊
更新時間：12:32 2026-02-14 HKT
發佈時間：12:32 2026-02-14 HKT
發佈時間：12:32 2026-02-14 HKT
網紅「劉馬車」（本名劉駿軒）涉嫌訛稱自己是通利琴行代言人，在網上謊稱有折扣，導致通利琴行名譽受損。劉被控欺詐等2罪，今（14日）日於九龍城裁判法院首次提堂，他暫時毋須答辯，裁判官陳志輝應押申請押後案件至4月13日，以待進一步調查。期間劉獲准以現金2千元保釋候訊、須交出旅遊證件、不得離開香港、須每周報到一次、不得接觸控方證人，以及不得返回任何通利琴行分店。
29歲被告劉駿軒，控罪書上無報稱職業，被控一項欺詐罪及一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪。控罪指，劉於2026年2月9日與同年2月11日之間，首尾兩日包括在內，在香港某處意圖欺詐並藉欺騙，即訛稱自己為通利琴行有限公司的代言人，並在網上虛假宣傳折扣，而誘使公眾誤以為該折扣存在並向通利琴行查詢，而導致通利琴行名譽受損；以及於2026年2月13日，在香港新界元朗天水圍天瑞路天恩邨恩澤樓某室内故意阻撓在正當執行職務的警務人員，即一名警員。
案件編號：KCCC 504/2026
法庭記者：雷璟怡
最Hit
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
2026-02-13 13:00 HKT
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
2026-02-13 13:47 HKT
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
2026-02-13 13:18 HKT
虎媽「望女成龍」22歲醫科生患大腸癌病逝 患癌後重新體驗人生 曾嘆：前所未有輕鬆
2026-02-12 16:31 HKT