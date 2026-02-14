到訪國際商事爭端預防與解決組織 律師會：深化國際法律交流 助力涉外法治建設

香港律師會今日（14日）在社交平台發文，指會長湯文龍律師於昨日（13日）參與「哈德門國際會客廳系列活動 - 東方調解的全球視角」。他在會上強調香港在友好爭議解決方式上具備獨特優勢，是國際商貿的「超級增值者」，能鞏固香港「調解之都」的戰略定位。

湯文龍於2026年2月13日率理事岑君毅律師、侯百燊律師、徐凱怡律師、趙彤律師，以及仲裁委員會委員陳浣恩參與「哈德門國際會客廳系列活動 - 東方調解的全球視角」。

活動由國際商事爭端預防與解決組織（「ICDPASO」）主辦，並由香港律師會、新加坡律師會、中國貿促會商法中心及比利時中國經貿委員會共同協辦，吸引約100名來自中國内地及海外司法管轄區的參與者。

鄭若驊：國際調解院積極向世界企業和持份者推廣調解優點

國際調解院秘書長鄭若驊在活動上發表主題演講，她表示國際調解院除了將總部落戶在香港外，也積極地向世界各地的企業和持份者推廣調解的優點，鼓勵他們將調解作為解決爭議的第一選擇，鞏固香港作為「調解之都」的戰略定位，彰顯香港作為國際法律領域「超級聯繫人」的獨特角色。

湯文龍：香港在國際爭議解決服務擁獨特優勢

湯文龍應邀致閉幕辭，強調國家發展方向對友好爭議解決方式和合適地點的強烈需求。此外，他指出香港和香港律師在提供國際爭議解決服務、促進國際商業發展方面所具備的獨特優勢和不可替代的角色。

在發言中，湯文龍特別指出香港擁有國際級的調解和仲裁制度，以及具備國際流通的爭議解決人才，令香港作為國際商貿的「超級增值者」及相關服務的首選之地。他進一步補充，國際律師聯盟（UIA）有意在香港舉辦國際調解會議，這反映出香港作為新興「調解之都」的地位，正日益得到廣泛認可，同時也突顯香港是協調跨境爭議解決實務的天然樞紐。

徐凱怡表示，香港律師精通國際語言，更能聽懂企業的聲音，運用「東方智慧」結合國際經驗，提供具法律效力且切合商業需要的解決方案。在調解中，透過如「談判協議的最佳替代方案」（BATNA）、「可能達成協議的範圍」(ZOPA)等專業技巧，協助當事人跳出對立、重構訴求，並推動跨文化溝通，從「贏得糾紛」走向「解決問題」，實現商業合作的長遠價值與法律確定性。

律師會到訪 ICDPASO 就未來國際商事爭端預防與解決合作作交流

另外， 香港律師會一行亦在同日早上訪問 ICDPASO，並與 ICDPASO 秘書長賈珅及綜合事務部主任楊照瑩等代表會面。會議期間，湯文龍重點介紹香港律師會的職能使命，並闡述香港在國際爭議解決格局中的核心地位。他強調，香港律師具備深厚的國際背景及豐富的實務經驗，香港的專業法律實力可與ICDPASO的制度優勢相輔相成。及早化解分歧不僅有助降低成本，亦能維繫商業關係，促進國際商貿的長遠穩定發展，這與香港以解決問題為導向的法律服務理念相契合。

賈珅則在會上介紹ICDPASO的組織架構及核心優勢。雙方亦就未來在國際商事爭端預防與解決的合作方面作交流。代表團亦獲安排參觀ICDPASO總部，並在輕鬆的午餐會上進一步加強對彼此的理解。

最後，代表團在北京期間亦把握機會，與領先科技企業進行法務交流。

香港律師會表示，將繼續加強與不同司法管轄區及專業團體的聯繫，鞏固香港作為國際調解中心的領先地位，進一步提升本港在國家涉外法治建設及全球法治發展中的角色。