教師執業證書︱蔡若蓮料下半年交立法會 設一年過渡期 最快28/29學年全面實施

社會
更新時間：10:45 2026-02-14 HKT
發佈時間：10:45 2026-02-14 HKT

為提升教師專業，教育局計劃修訂《教育條例》，引入教師執業證書制度。教師局局長蔡若蓮今早（14日)在電台節目解釋，此舉是與時並進的措施。制度要求執業教師每三年續期一次，並在三年內完成150小時的專業進修，該軟指標已推行二十多年，現在將其列為執業要求亦是合乎情理。

脫產教師重返教學崗位 需完成60小時指定培訓

目前註冊教師有16萬，但實際執業的僅7萬名，蔡若蓮認為，引入執業制度能更準確地掌握在職教師的人數，讓當局進行更精準的人手規劃和培訓。被問到三年續牌一次會否太嚴，她稱教師培訓以三年為一個周期，對比其他國家亦不算太密；對於脫產一段時間後重返教學崗位的教師，則需完成60小時的指定培訓，以更新其對教育最新發展的認識。

蔡若蓮又指，考慮到學校的實際運作，新規定也設有豁免。若代課老師代課短於3天，在12個月內受聘不超過30個上學日，則可豁免持有執業證書的要求。但對於任期超過三天的月薪或長期代課教師，則仍需滿足相關要求，以保障學生長時間接觸的教學質素。

修例料2027/28學年生效  設一年過渡期

蔡若蓮最後提到，當局計劃於下半年呈交立法會審議，預計2027/28學年正式生效，但會設一年過渡期，最快可於2028/29學年全面實施。

