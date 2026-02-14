情人節｜219對準新人今日共諧連理 中環蘭桂坊多間餐廳訂枱爆滿

今日情人節，不少情侶會選擇在這個浪漫日子共諧連理。入境處數字顯示，今年共有219對準新人選擇在今日結婚，較去年同日的180對上升，其中78對選擇在婚姻登記處註冊，129對選擇由婚姻監禮人持婚禮，餘下12對則在特許禮拜場所成親。

另外，今日亦會有不少情侶到餐廳共晉燭光晚餐。中環蘭桂坊一間法式餐廳的員工羅先生表示，情人節正日訂枱情況相當理想，由傍晚5時至晚上10時預訂全數爆滿，部分時段更要付費留位，有不少顧客要加入候補。他估計，用餐時間每枱約需1.5小時，部分時段只能透過加快翻枱節奏、在客人完成用餐後盡快整理枱面，才能釋出座位應付下一輪訂座。

人手方面，他稱，樓面已增聘約3名兼職員工協助，位置方面額外增加約4至5張枱，「平日晚市人手通常5個人，而情人節則增加約三成，務求保持出餐與服務質素。」他稱，為營造浪漫氣氛，餐廳今年加強佈置與活動安排，每位到店用餐的客人將獲贈一枝玫瑰花以及送上朱古力作小禮物，亦安排鋼琴師駐場，並有唱歌及彈奏表演，盼提升用餐體驗。

以中式風格為主題的酒吧負責人唐小姐表示，在情人節前一星期已開始有客人訂座，早在兩日前已預訂已經額滿，當中以晚上9時半至凌晨12時半最為受歡迎。為應付客流，她指，將額外增聘兩至三名兼職員工，預計晚市可做到三至四輪生意。她又稱，酒吧今年再推出限定雞尾酒「蘭捨蘭離」套餐，寓意與愛侶一生一世，「上年跨年推出時，大家反應亦都很理想，不少情侶特意點選，因此今年再度加推，希望他們飲完之後，當係一個祝福，希望大家有情人終成眷屬。」

在中環區附近上班劉先生，花費500元自選一紥鮮花，為「博紅顏一笑」，他稱，女朋友不喜歡玫瑰花，因此，今年特意挑選了一束較有創意的花束，「每年都會送花，今年在網上訂了花束，但送來後質素不好，見到花都謝了，所以趁着下班來門市買。」

記者 何姵妤