旅發局大年初一新春花車匯演 12架花車率先預覽

馬年將至，本港將舉行一連串節慶活動。旅發局將於農曆大年初一晚在尖沙咀舉行新春花車巡遊匯演，共有12架花車及46支海內外表演隊伍參與，陣容較去年更盛大，昨日更率先舉行花車預覽活動。



馬會花車以「同心同步同進 馳騁精彩馬年」為主題，由3匹璀璨奪目的駿馬牽頭，寓意馬年朝氣蓬勃、繁榮昌盛。香港賽馬會對外事務總經理孫婉芳指，馬在社會文化中象徵活力和堅韌，與香港人「我做得到」精神深深呼應，「屆時將有50位表演者組成醒獅隊、舞龍隊，以及象徵着馬會慈善策略範疇吉祥物『同進啦啦隊』，沿途向市民拜年。」

首次參與花車巡遊的麥當勞花車，復刻80年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置，充滿懷舊氛圍。

正在慶祝20周年的香港迪士尼，將帶來「奇妙派對賀馬年」花車。

旅發局「國泰新春國際匯演之夜」花車預覽及國際表演隊伍綵排。

首次參與花車巡遊的麥當勞花車，復刻80年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置，充滿懷舊氛圍。屆時，麥當勞叔叔、滑嘟嘟、小飛飛，以及漢堡神偷登上花車，連同多位麥當勞前線員工、管理人員及一眾表演者，帶來精彩演出。麥當勞家庭市場經理林錦品說：「這架花車載滿不同嘅回憶，以前住沙田嘅市民可能

喺花車上吃過嘢、做過功課，甚至喺好遠嘅地方望到它。」



正在慶祝20周年的香港迪士尼，將帶來「奇妙派對賀馬年」花車，米奇老鼠、米妮老鼠、Duffy及LinaBell將穿上周年主題服飾，聯同30位舞者伴隨周年主題曲，以派對熱鬧的氣氛感染沿途觀眾。迪士尼亦會在市內主要道路陸續推出全新主題路牌，迪士尼朋友將逐步現身於路牌上，包括巡遊路線途經的廣東道及彌敦道，供市民打卡。



旅發局兩架主副花車亦會一同登場，主花車以中式帆船為設計藍本，車上有21隻馬仔吉祥物，分別扮演不同的角色，例如騎師、廚師、單車手等，象徵香港多項盛事；啟德體育園則化身迷你花車，在主花車前打頭陣，寓意香港來年盛事浪接浪。