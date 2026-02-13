Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

登革熱︱22歲菲律賓女遊客訪港期間離世 中心疑二次感染 列輸入個案

社會
更新時間：20:56 2026-02-13 HKT
發佈時間：20:56 2026-02-13 HKT

衞生防護中心公布一宗登革熱輸入個案，一名居於菲律賓的22歲女子遊港期間，因發燒、頭痛、咳嗽和嘔吐到廣華醫院急症室求醫，入院後獲安排入住深切治療部，臨床診斷為休克及多重器官衰竭，至2月8日不治。由於其潛伏期均在菲律賓，故屬外地傳入個案。中心不排除病人因二次感染引致嚴重併發症。

料菲律賓感染 訪港旅遊病發

中心初步調查顯示，該居於菲律賓的22歲女子，於2月3日與家人來港旅遊，翌日出現發燒、頭痛、咳嗽和嘔吐，5日到廣華醫院急症室求醫，6日出現氣促及胸口痛，7日再次求醫，獲安排入住深切治療部，惟情況一直危殆，臨床診斷為休克及多重器官衰竭，延至8日離世。其血液樣本證實對登革熱病毒呈陽性反應。由於病人在整個潛伏期身處菲律賓，個案被列為輸入個案；其6名同行家人暫無病徵，正接受醫學監察。

疑二次感染致重症

中心解釋，登革熱病毒共有4種血清型，感染並康復後，雖會對該血清型產生終生免疫力，但對其他血清型僅有短暫交叉免疫。若再度感染不同血清型，出現重症登革熱的風險較高。由於登革熱在菲律賓屬風土病，且4種血清型病毒共同流行，中心不排除該名病人今次屬二次感染，從而導致嚴重併發症，並會為其樣本進行進一步化驗。

截至2月12日，本港今年錄得七宗外地傳入的登革熱個案；去年（2025年）全年則錄得59宗，全部均為外地傳入。

