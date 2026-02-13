Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家誠告周秀娜︱周秀娜發聲明 稱早已明確表示不認識對方 對提告「感意外」

社會
更新時間：20:26 2026-02-13 HKT
發佈時間：20:26 2026-02-13 HKT

富商李家誠今日（13日）入稟高等法院，控告藝人周秀娜、5個YouTube頻道，以及Google LLC，自2016年起對他的誹謗行為，包括炒作婚外情等。周秀娜晚上發聲明回應事件，指早前訪問已明確表示不認識李家誠，對提告及李家誠的相關聲明感到意外，將委託律師研究和跟進。

對「虛構新聞炒作」說法深感委屈

周秀娜在聲明中指，對李家誠的提告及相關聲明感到意外。她從未表示、暗示或引導任何人相信她與李家誠存在任何形式的關係。她唯一一次公開回應有關傳聞，是在去年6月的一次訪問中，當時已清楚否認與李家誠有任何關係，並明確表示自己並不認識李家誠。

聲明又指，針對李家誠指稱她因增加個人曝光或宣傳而引發「虛構新聞炒作」的說法，深感委屈，相信事實自會還原。

聲明續稱，周秀娜對任何形式的虛構報道及網絡欺淩同樣深感反感，她亦深受其害。就李家誠的指控，她將委託律師研究及跟進處理。

富商李家誠入稟控告藝人周秀娜誹謗。資料圖片
富商李家誠入稟控告藝人周秀娜誹謗。資料圖片

相關新聞：

李家誠控告5個YouTube頻道誹謗及騷擾 制止網絡欺凌行為 被告名單曝光

李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係

李家誠告周秀娜誹謗 指「忍無可忍」入稟索償轉贈慈善機構 要求法庭禁止周秀娜傳播謠言及道歉

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前