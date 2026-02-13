李家誠告周秀娜︱周秀娜發聲明 稱早已明確表示不認識對方 對提告「感意外」

富商李家誠今日（13日）入稟高等法院，控告藝人周秀娜、5個YouTube頻道，以及Google LLC，自2016年起對他的誹謗行為，包括炒作婚外情等。周秀娜晚上發聲明回應事件，指早前訪問已明確表示不認識李家誠，對提告及李家誠的相關聲明感到意外，將委託律師研究和跟進。

對「虛構新聞炒作」說法深感委屈

周秀娜在聲明中指，對李家誠的提告及相關聲明感到意外。她從未表示、暗示或引導任何人相信她與李家誠存在任何形式的關係。她唯一一次公開回應有關傳聞，是在去年6月的一次訪問中，當時已清楚否認與李家誠有任何關係，並明確表示自己並不認識李家誠。

聲明又指，針對李家誠指稱她因增加個人曝光或宣傳而引發「虛構新聞炒作」的說法，深感委屈，相信事實自會還原。

聲明續稱，周秀娜對任何形式的虛構報道及網絡欺淩同樣深感反感，她亦深受其害。就李家誠的指控，她將委託律師研究及跟進處理。

富商李家誠入稟控告藝人周秀娜誹謗。資料圖片

相關新聞：

李家誠控告5個YouTube頻道誹謗及騷擾 制止網絡欺凌行為 被告名單曝光

李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係

李家誠告周秀娜誹謗 指「忍無可忍」入稟索償轉贈慈善機構 要求法庭禁止周秀娜傳播謠言及道歉