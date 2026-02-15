Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年︱18間家庭醫學診所應診 中醫診所加強服務 一文睇清新年公營醫療服務安排（附表）

更新時間：12:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-15 HKT

【農曆新年/家庭醫學診所】醫院管理局日前公布，公營醫療收費改革後，1月份急症室總求診人次按年顯著減少近一成，當中次緊急及非緊急病人更減少約18.3%。當局2月14日起啟動假期應變措施，以應對農曆新年服務高峰期，18間家庭醫學診所將於新年假期期間提供門診服務。

急症室求診人次顯著回落

醫管局發言人表示，公營醫療收費改革措施順利推行並帶來成效。今年一月，轄下18間急症室合共錄得149,974人次就診，較去年同期減少近一成。其中次緊急及非緊急病人錄得74,404人，按年大幅減少約18.3%；緊急病人平均等候時間由24分鐘縮短至20分鐘。

發言人指，公營醫療收費改革各項措施已順利推行，為公立醫院提升服務效率帶來成效，醫管局亦已提前為農曆新年假期的服務安排做好準備，並將於明日開始啟動服務需求高峰期特別措施，確保在假期期間公立醫院為病人提供所需的服務，以及確保緊急的病人可接受即時治療。

家庭醫學門診於農曆新年假期間（2月17日至19日），將有18間診所提供服務。市民可透過電話預約、HA Go或「醫健通」流動應用程式預約。18區中醫診所暨教研中心亦會於2月18日至19日特別加開政府資助門診時段，並於假期前後（2月16日、20日及21日）加強服務。

籲非緊急病患者避免前往急症室

發言人提醒，非緊急病患者應避免前往急症室，可考慮向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。市民可透過「醫健通」網頁及流動應用程式，查閱假期應診的私營醫療機構資料。當局同時呼籲合資格市民，特別是高風險群組，及早接種流感及新冠疫苗。

農曆新年假期期間家庭醫學門診服務安排：

地區 家庭醫學門診 地址 診所電話 預約電話
港島區 香港仔賽馬會家庭醫學診所 香港仔水塘道10號 2555 0381 3543 5011
筲箕灣賽馬會家庭醫學診所 筲箕灣柴灣道8號一樓 2560 0211 3157 0077
灣仔貝夫人家庭醫學診所 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層 3553 3116 3157 0000
＊堅尼地城賽馬會家庭醫學診所 堅尼地城域多利道45號 2817 3215 3543 5088
九龍區 觀塘家庭醫學綜合中心 觀塘協和街60號地下高層 2389 0331 3157 0687
南昌家庭醫學診所 長沙灣東京街西3號庫務大樓地下 3742 3876 3543 5795
聖母醫院家庭醫學診所 黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下 2354 2267 3157 0118
新蒲崗柏立基家庭醫學診所 新蒲崗太子道東600號 2383 3311 3157 0113
油麻地賽馬會家庭醫學診所 油麻地炮台街145號一樓 2272 2400 3157 0880
新界區 瀝源家庭醫學診所 沙田瀝源街9號地下 2692 8730 3157 0972
北區家庭醫學綜合中心 上水衛和街3號北區社區健康中心大樓三樓 2957 5186 3157 0965
大埔賽馬會家庭醫學診所 大埔汀角路37號地下 2664 2039 3157 0906
將軍澳（寶寧路）家庭醫學診所 將軍澳寶寧路28號地下 2191 1083 3157 0660
荃灣戴麟趾夫人家庭醫學診所 荃灣沙咀道213號 2614 4789 3157 0107
屯門家庭醫學診所 屯門新墟青賢街11號 2452 9111 3543 0886
元朗賽馬會家庭醫學診所 元朗青山公路（元朗段）269號 2443 8511 3543 5007
＃下葵涌家庭醫學診所 葵涌麗祖路77號 3651 5411 3157 0100
＊北大嶼山家庭醫學綜合中心（北大嶼山醫院） 大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院三樓 3467 7374 3157 0106
＃於二月十八日提供服務
＊於二月十九日提供服務
服務時間：上午九時至下午一時及下午二時至下午五時

農曆新年假期期間18區中醫診所暨教研中心服務安排：

地區 18區中醫診所暨教研中心 地址 預約／查詢電話 服務時間
港島區 東華三院 - 香港大學中醫診所暨教研中心（中西區） 上環普仁街12號東華醫院鶴堅士樓及楊國璋樓1樓 2589 4700 2月18日 上午九時至下午一時
2月19日 上午九時至下午一時
東華三院 - 香港大學中醫診所暨教研中心（東區） 柴灣樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院專科門診大樓地庫4樓西翼 3197 2000 2月18日 上午九時至下午一時
2月19日 上午九時至下午一時
香港防癆會 - 香港大學中醫診所暨教研中心（南區） 香港仔水塘道10號賽馬會診療所2樓 2580 8158 2月19日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
香港防癆會 - 香港大學中醫診所暨教研中心（灣仔區） 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心2樓 3553 3238 2月19日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
九龍區 博愛醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（九龍城區） 何文田愛民邨保民樓401-412室 2193 7000 2月19日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
基督教家庭服務中心 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（觀塘區） 牛頭角定安街60號牛頭角賽馬會診所4樓 3583 4114 （政府資助）
3107 4113 （一般查詢）		 2月19日 上午九時至下午四時
仁濟醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（深水埗區） 深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署1樓 2194 9911 2月18日 上午九時至下午一時
2月19日 上午九時至下午一時
香港佛教聯合會 - 香港大學中醫診所暨教研中心（黃大仙區） 樂富杏林街10號香港佛教醫院C座地下及閣樓 2338 3103 2月19日 上午九時至下午五時
博愛醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（油尖旺區） 佐敦加士居道30號伊利沙伯醫院R座9樓 2618 7200 2月19日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
新界區 仁愛堂 - 香港大學中醫診所暨教研中心（離島區） 大嶼山東涌富東街6號東涌健康中心第2座1樓 3188 5383 2月19日 上午八時至下午一時；下午二時至下午六時
仁濟醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區） 葵涌麗祖路77號下葵涌分科診所及特殊教育服務中心地下 2370 2216 2月18日 上午九時至下午一時
2月19日 上午九時至下午一時
工聯會工人醫療所 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（北區） 粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心7樓 2670 2130 2月19日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心（西貢區） 將軍澳坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓6樓 2701 1020 2月19日 上午九時至下午十二時三十分；下午二時至下午五時三十分
博愛醫院 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（沙田區） 沙田大圍文禮路2號沙田（大圍）診所地下 2479 2126 2月18日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
2月19日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
基督教聯合那打素社康服務 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（大埔區） 大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院J座地下 2663 0004 2月19日 上午九時至下午一時；下午二時至下午六時
仁濟醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（荃灣區） 荃灣仁濟街7-11號仁濟醫院C座4樓 2416 0303 2月18日 上午九時至下午一時
二月十九日 上午九時至下午一時
仁愛堂 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（屯門區） 屯門屯利街6號仁愛分科診所5樓 2430 1309 2月18日 上午九時至下午一時；下午二時至下午六時
博愛醫院 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（元朗區） 元朗西菁街26號容鳳書健康中心3樓 2478 5769 2月18日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時

