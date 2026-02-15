農曆新年︱18間家庭醫學診所應診 中醫診所加強服務 一文睇清新年公營醫療服務安排（附表）

【農曆新年/家庭醫學診所】醫院管理局日前公布，公營醫療收費改革後，1月份急症室總求診人次按年顯著減少近一成，當中次緊急及非緊急病人更減少約18.3%。當局2月14日起啟動假期應變措施，以應對農曆新年服務高峰期，18間家庭醫學診所將於新年假期期間提供門診服務。

急症室求診人次顯著回落

醫管局發言人表示，公營醫療收費改革措施順利推行並帶來成效。今年一月，轄下18間急症室合共錄得149,974人次就診，較去年同期減少近一成。其中次緊急及非緊急病人錄得74,404人，按年大幅減少約18.3%；緊急病人平均等候時間由24分鐘縮短至20分鐘。

發言人指，公營醫療收費改革各項措施已順利推行，為公立醫院提升服務效率帶來成效，醫管局亦已提前為農曆新年假期的服務安排做好準備，並將於明日開始啟動服務需求高峰期特別措施，確保在假期期間公立醫院為病人提供所需的服務，以及確保緊急的病人可接受即時治療。

家庭醫學門診於農曆新年假期間（2月17日至19日），將有18間診所提供服務。市民可透過電話預約、HA Go或「醫健通」流動應用程式預約。18區中醫診所暨教研中心亦會於2月18日至19日特別加開政府資助門診時段，並於假期前後（2月16日、20日及21日）加強服務。

籲非緊急病患者避免前往急症室

發言人提醒，非緊急病患者應避免前往急症室，可考慮向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。市民可透過「醫健通」網頁及流動應用程式，查閱假期應診的私營醫療機構資料。當局同時呼籲合資格市民，特別是高風險群組，及早接種流感及新冠疫苗。

農曆新年假期期間家庭醫學門診服務安排：

地區 家庭醫學門診 地址 診所電話 預約電話 港島區 香港仔賽馬會家庭醫學診所 香港仔水塘道10號 2555 0381 3543 5011 筲箕灣賽馬會家庭醫學診所 筲箕灣柴灣道8號一樓 2560 0211 3157 0077 灣仔貝夫人家庭醫學診所 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層 3553 3116 3157 0000 ＊堅尼地城賽馬會家庭醫學診所 堅尼地城域多利道45號 2817 3215 3543 5088 九龍區 觀塘家庭醫學綜合中心 觀塘協和街60號地下高層 2389 0331 3157 0687 南昌家庭醫學診所 長沙灣東京街西3號庫務大樓地下 3742 3876 3543 5795 聖母醫院家庭醫學診所 黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下 2354 2267 3157 0118 新蒲崗柏立基家庭醫學診所 新蒲崗太子道東600號 2383 3311 3157 0113 油麻地賽馬會家庭醫學診所 油麻地炮台街145號一樓 2272 2400 3157 0880 新界區 瀝源家庭醫學診所 沙田瀝源街9號地下 2692 8730 3157 0972 北區家庭醫學綜合中心 上水衛和街3號北區社區健康中心大樓三樓 2957 5186 3157 0965 大埔賽馬會家庭醫學診所 大埔汀角路37號地下 2664 2039 3157 0906 將軍澳（寶寧路）家庭醫學診所 將軍澳寶寧路28號地下 2191 1083 3157 0660 荃灣戴麟趾夫人家庭醫學診所 荃灣沙咀道213號 2614 4789 3157 0107 屯門家庭醫學診所 屯門新墟青賢街11號 2452 9111 3543 0886 元朗賽馬會家庭醫學診所 元朗青山公路（元朗段）269號 2443 8511 3543 5007 ＃下葵涌家庭醫學診所 葵涌麗祖路77號 3651 5411 3157 0100 ＊北大嶼山家庭醫學綜合中心（北大嶼山醫院） 大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院三樓 3467 7374 3157 0106

＃於二月十八日提供服務

＊於二月十九日提供服務

服務時間：上午九時至下午一時及下午二時至下午五時

農曆新年假期期間18區中醫診所暨教研中心服務安排：