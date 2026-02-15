農曆新年︱18間家庭醫學診所應診 中醫診所加強服務 一文睇清新年公營醫療服務安排（附表）
更新時間：12:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-15 HKT
【農曆新年/家庭醫學診所】醫院管理局日前公布，公營醫療收費改革後，1月份急症室總求診人次按年顯著減少近一成，當中次緊急及非緊急病人更減少約18.3%。當局2月14日起啟動假期應變措施，以應對農曆新年服務高峰期，18間家庭醫學診所將於新年假期期間提供門診服務。
急症室求診人次顯著回落
醫管局發言人表示，公營醫療收費改革措施順利推行並帶來成效。今年一月，轄下18間急症室合共錄得149,974人次就診，較去年同期減少近一成。其中次緊急及非緊急病人錄得74,404人，按年大幅減少約18.3%；緊急病人平均等候時間由24分鐘縮短至20分鐘。
發言人指，公營醫療收費改革各項措施已順利推行，為公立醫院提升服務效率帶來成效，醫管局亦已提前為農曆新年假期的服務安排做好準備，並將於明日開始啟動服務需求高峰期特別措施，確保在假期期間公立醫院為病人提供所需的服務，以及確保緊急的病人可接受即時治療。
家庭醫學門診於農曆新年假期間（2月17日至19日），將有18間診所提供服務。市民可透過電話預約、HA Go或「醫健通」流動應用程式預約。18區中醫診所暨教研中心亦會於2月18日至19日特別加開政府資助門診時段，並於假期前後（2月16日、20日及21日）加強服務。
籲非緊急病患者避免前往急症室
發言人提醒，非緊急病患者應避免前往急症室，可考慮向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。市民可透過「醫健通」網頁及流動應用程式，查閱假期應診的私營醫療機構資料。當局同時呼籲合資格市民，特別是高風險群組，及早接種流感及新冠疫苗。
農曆新年假期期間家庭醫學門診服務安排：
|地區
|家庭醫學門診
|地址
|診所電話
|預約電話
|港島區
|香港仔賽馬會家庭醫學診所
|香港仔水塘道10號
|2555 0381
|3543 5011
|筲箕灣賽馬會家庭醫學診所
|筲箕灣柴灣道8號一樓
|2560 0211
|3157 0077
|灣仔貝夫人家庭醫學診所
|灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層
|3553 3116
|3157 0000
|＊堅尼地城賽馬會家庭醫學診所
|堅尼地城域多利道45號
|2817 3215
|3543 5088
|九龍區
|觀塘家庭醫學綜合中心
|觀塘協和街60號地下高層
|2389 0331
|3157 0687
|南昌家庭醫學診所
|長沙灣東京街西3號庫務大樓地下
|3742 3876
|3543 5795
|聖母醫院家庭醫學診所
|黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下
|2354 2267
|3157 0118
|新蒲崗柏立基家庭醫學診所
|新蒲崗太子道東600號
|2383 3311
|3157 0113
|油麻地賽馬會家庭醫學診所
|油麻地炮台街145號一樓
|2272 2400
|3157 0880
|新界區
|瀝源家庭醫學診所
|沙田瀝源街9號地下
|2692 8730
|3157 0972
|北區家庭醫學綜合中心
|上水衛和街3號北區社區健康中心大樓三樓
|2957 5186
|3157 0965
|大埔賽馬會家庭醫學診所
|大埔汀角路37號地下
|2664 2039
|3157 0906
|將軍澳（寶寧路）家庭醫學診所
|將軍澳寶寧路28號地下
|2191 1083
|3157 0660
|荃灣戴麟趾夫人家庭醫學診所
|荃灣沙咀道213號
|2614 4789
|3157 0107
|屯門家庭醫學診所
|屯門新墟青賢街11號
|2452 9111
|3543 0886
|元朗賽馬會家庭醫學診所
|元朗青山公路（元朗段）269號
|2443 8511
|3543 5007
|＃下葵涌家庭醫學診所
|葵涌麗祖路77號
|3651 5411
|3157 0100
|＊北大嶼山家庭醫學綜合中心（北大嶼山醫院） 大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院三樓 3467 7374 3157 0106
＃於二月十八日提供服務
＊於二月十九日提供服務
服務時間：上午九時至下午一時及下午二時至下午五時
農曆新年假期期間18區中醫診所暨教研中心服務安排：
|地區
|18區中醫診所暨教研中心
|地址
|預約／查詢電話
|服務時間
|港島區
|東華三院 - 香港大學中醫診所暨教研中心（中西區）
|上環普仁街12號東華醫院鶴堅士樓及楊國璋樓1樓
|2589 4700
|2月18日 上午九時至下午一時
2月19日 上午九時至下午一時
|東華三院 - 香港大學中醫診所暨教研中心（東區）
|柴灣樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院專科門診大樓地庫4樓西翼
|3197 2000
|2月18日 上午九時至下午一時
2月19日 上午九時至下午一時
|香港防癆會 - 香港大學中醫診所暨教研中心（南區）
|香港仔水塘道10號賽馬會診療所2樓
|2580 8158
|2月19日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
|香港防癆會 - 香港大學中醫診所暨教研中心（灣仔區）
|灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心2樓
|3553 3238
|2月19日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
|九龍區
|博愛醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（九龍城區）
|何文田愛民邨保民樓401-412室
|2193 7000
|2月19日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
|基督教家庭服務中心 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（觀塘區）
|牛頭角定安街60號牛頭角賽馬會診所4樓
|3583 4114 （政府資助）
3107 4113 （一般查詢）
|2月19日 上午九時至下午四時
|仁濟醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（深水埗區）
|深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署1樓
|2194 9911
|2月18日 上午九時至下午一時
2月19日 上午九時至下午一時
|香港佛教聯合會 - 香港大學中醫診所暨教研中心（黃大仙區）
|樂富杏林街10號香港佛教醫院C座地下及閣樓
|2338 3103
|2月19日 上午九時至下午五時
|博愛醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（油尖旺區）
|佐敦加士居道30號伊利沙伯醫院R座9樓
|2618 7200
|2月19日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
|新界區
|仁愛堂 - 香港大學中醫診所暨教研中心（離島區）
|大嶼山東涌富東街6號東涌健康中心第2座1樓
|3188 5383
|2月19日 上午八時至下午一時；下午二時至下午六時
|仁濟醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區）
|葵涌麗祖路77號下葵涌分科診所及特殊教育服務中心地下
|2370 2216
|2月18日 上午九時至下午一時
2月19日 上午九時至下午一時
|工聯會工人醫療所 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（北區）
|粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心7樓
|2670 2130
|2月19日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
|靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心（西貢區）
|將軍澳坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓6樓
|2701 1020
|2月19日 上午九時至下午十二時三十分；下午二時至下午五時三十分
|博愛醫院 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（沙田區）
|沙田大圍文禮路2號沙田（大圍）診所地下
|2479 2126
|2月18日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
2月19日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
|基督教聯合那打素社康服務 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（大埔區）
|大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院J座地下
|2663 0004
|2月19日 上午九時至下午一時；下午二時至下午六時
|仁濟醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心（荃灣區）
|荃灣仁濟街7-11號仁濟醫院C座4樓
|2416 0303
|2月18日 上午九時至下午一時
二月十九日 上午九時至下午一時
|仁愛堂 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（屯門區）
|屯門屯利街6號仁愛分科診所5樓
|2430 1309
|2月18日 上午九時至下午一時；下午二時至下午六時
|博愛醫院 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心（元朗區）
|元朗西菁街26號容鳳書健康中心3樓
|2478 5769
|2月18日 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
最Hit
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
2026-02-14 13:00 HKT