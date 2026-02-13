Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家誠告周秀娜誹謗 指「忍無可忍」入稟索償轉贈慈善機構 要求法庭禁止周秀娜傳播謠言及道歉

社會
更新時間：19:39 2026-02-13 HKT
發佈時間：19:39 2026-02-13 HKT

富商李家誠今入稟香港高等法院，控告藝人周秀娜、5個YouTube頻道及營運YouTube的Google自2016年誹謗及騷擾，指周秀娜為了自我宣傳引發婚外情等謠言，且從未闢謠，促成5個YouTube頻道包括「娛樂大嗨家」等14條影片。李家誠指李兆基逝世後謠言日益加劇，令「李先生忍無可忍」，入稟向周秀娜索償並轉贈慈善機構，要求法庭禁止周秀娜傳播謠言，並下令周以書面形式道歉及撤回不實言論。

李家誠稱不認識周秀娜亦與對方無任何關係

原告為李家誠，被告為周秀娜及Google LLC等。入稟狀指，李家誠從未認識或嘗試認識周秀娜，發展任何關係，任何相反說法均無事實根據。李家誠2016年3月4日前無故收到傳媒查詢，問及李家誠與周秀娜有何關係，查詢完全源自謠言，來自同月《東方新地》文章，當中提及「超級富二代」追求周秀娜並發生婚外情，而公眾會理解「超級富二代」為李家誠，社交平台上謠言四起時亦多番提及李家誠。

周秀娜遭李家誠控告誹謗。資料圖片
周秀娜遭李家誠控告誹謗。資料圖片
周秀娜。資料圖片
周秀娜。資料圖片
李家誠入稟高院興訟告周秀娜誹謗。資料圖片
李家誠入稟高院興訟告周秀娜誹謗。資料圖片

指周借李家誠地位自我宣傳從中獲益

李家誠對此一無所知，相信只有周秀娜會因此得益，尤其是當時周秀娜主演電影《iGirl 夢情人》上映。李家誠根據所得資訊，推斷周秀娜才是謠言的始作俑者，挪用李家誠的社會地位來自我宣傳，吸引媒體關注。謠言自此不斷在不同媒介流傳，衍生出更多不實內容，嚴重誹謗李家誠，周秀娜亦讓謠言持續發酵，從中得益。因此李家誠2016年3月4日透過律師發表公開信澄清，同時警告周秀娜若再發表不實言論會採取法律行動追究，周秀娜亦透過律師否認指控。李家誠其後多次發出律師信，當中引述《壹週刊》相關報道等。

去年安排專訪意圖帶起謠言宣傳新電影

謠言流傳日益廣泛，去年3月李家誠父親李兆基與世長辭後，更有謠言包含刑事指控，描繪李家誠與家人動武施襲，公開羞辱李家誠，而謠言在社交媒體廣泛流傳，形同「在李先生的傷口上灑鹽」。同年6月，周秀娜留意到謠言提到「超級富二代」，又指「因為市場傳得鬧哄哄㗎呢，妳被人包呀」，必然會令人聯想到李家誠，遂安排方健儀專訪，意圖再次帶起謠言，藉此宣傳新電影《私家偵探》。

指周刻意含糊其詞令謠言繼續流傳

入稟狀續指，李家誠法律代表多番書面警告不果，周秀娜持續利用李家誠來自我宣傳，罔顧做法傷害李家誠，加劇破壞李家名聲，以致「事情已經到達合理人仕包括李先生忍無可忍的地步」。李家誠指控周秀娜刻意含糊其詞，從未明確提及李家誠，藉此令謠言持續流傳，又從未明確否認認識李家誠，加劇傷害。

稱惡意促使多個頻道出現多段對李家誠構成誹謗影片

入稟狀指，周秀娜惡意地促使下列片段誹謗李家誠，包括頻道「娛樂大嗨家」的《【豪門血戰】徐子淇別墅暴打小三！毀容式懲罰震驚全港，李家誠跪地求饒，劉慧娟連夜返港掌摑親兒，2100億繼承戰徹底爆發！#徐子淇#周秀娜#李家誠#劉慧娟#李家傑#李兆基#何超瓊》、《徐子淇晚宴周秀娜突襲，李家誠竟當眾摟小三腰，徐子淇氣到當眾撕碎「正宮合約」，現場壹片混亂，2100億遺產爭奪戰開打#周秀娜#徐子淇#李家誠》、《「粵語」徐子淇面臨婚姻最大危機！李家誠逼宮要娶周秀娜做二房，威脅「不答應就離婚」！千億兒媳徹底崩潰，小三周秀娜被曝已懷孕孕，李家誠承諾生兒子就贈億元豪宅和給名分！#徐子淇#李家誠#周秀娜#李家傑 》、《「粵語」驚天秘聞曝光！被李家誠包養 8年，周秀娜秘密產子獲贈億元豪宅，徐子淇正宮地位受威脅！知情人揭密三方二十年情感糾葛，豪門遺產分配暗藏驚天變數！#周秀娜#李家誠#徐子淇#李兆基#劉慧娟》；

頻道「娛樂加油站」的《徐子淇慈善晚宴當場暴怒！李家誠當眾摟腰小三，億媳婦徐子淇暴怒掀桌，夫妻撕破臉，知情人爆：『正宮合約早成廢紙』，李母連夜返港急召家族律師團！# 徐子淇#李家誠#周秀娜#李家傑#李兆基#何超瓊#甘比》、《太霸氣了！徐子淇絕地反擊奪回實控權，李家誠和小三周秀娜被趕出山頂別墅，徐子淇指著兩人怒吼：你們給我滾出去！知情人爆：隱忍15年只為這一刻！網友為她點贊！#徐子淇#李家誠#周秀娜#李兆基#劉惠娟#何超瓊》、《徐子淇豪門地位崩塌？周秀娜挺孕肚現身李家晚宴，當眾亮B超照逼宮！，李家誠眼神閃躲！千億媳婦17年婚姻拉響警報！#徐子淇#李家誠#周秀娜#李兆基#劉惠娟#何超瓊#甘比#劉鑾雄#梁洛施#李嘉欣》；

頻道「Happy娛樂」的《「粵語」周秀娜突襲徐子淇豪門晚宴！李家誠竟當眾摟「小三」細腰，正宮徐子淇當場黑臉離席，港媒曝：千億媳婦連夜刪光夫妻合照！婚姻危機全面曝光！#周秀娜#徐子淇#李家誠#李兆基》、《「粵語」徐子淇豪門地位不保？周秀娜高調曬孕肚疑逼宮，李家誠被曝密會贈億元豪宅，千億媳婦緊急召回四子女固權！#徐子淇#李家誠#周秀娜#李兆基#劉惠娟#何超瓊#甘比#劉鑾雄#梁洛施#李嘉欣 》、《「粵語」徐子淇帶淚搬離李家豪宅！四子女跪地哭喊「媽媽別走」，李家誠冷眼旁觀，小三周秀娜正式入駐李家豪宅，徐子淇十年婚姻終成鏡花水月！#徐子淇#李家誠#周秀娜#李兆基#劉慧娟#何超瓊》、《「粵語」徐子淇反擊奪回實控權！李家誠攜小三周秀娜狼狽搬離山頂豪宅，劉慧娟連夜致電讓兒子下跪認錯！小三母子資產遭閃電凍結！知情人爆：隱忍15年只為這一刻！#徐子淇#李家誠#周秀娜#李兆基#劉慧娟#何超瓊》、《「粵語」出事了！周秀娜驚天陰謀曝光？密戀李家誠八年，已秘密生子收天價豪宅，正宮徐子淇聞訊震怒下令徹查，三角風暴撕裂香港上流社會！#周秀娜#李家誠#徐子淇#李兆基#劉慧娟#何超瓊#霍啟山#林青霞》 、《「粵語」徐子淇千億豪門夢碎！李家誠逼宮強娶周秀娜做二房，徐子淇攜四子女連夜逃往英國，發出泣血宣言：我絕不答應這場荒唐的納妾鬧劇！#徐子淇#李家誠#周秀娜#李兆基#劉慧娟》；以及頻道「娛樂爆爆爆」的《【豪門權鬥】18年豪門佈局｜徐子淇登權力巔峰？｜周秀娜含淚訴8年情｜一張合照揭李家誠「退位」真相｜娛樂爆爆爆》。

頻道「Smart Travel」的《小三閨蜜爆料「千億媳婦」徐子淇 李家誠嘅舊愛空姐 獨寵？周秀娜 ＃大S#汪小菲 #具俊曄Smart Travel《（城市熱話》）東張西望 #舉報何太 #翁靜晶何志華 #何志華尋妻》、《豪門地震 千億王國洗牌 徐子淇地位不保？ 家族內鬥 何太何伯 何太何生生活语录 #河馬 #何太何生 Smart Travel《娛樂新聞》東張西望 #舉報何太 #翁靜晶何志華 #cc字幕》、《勁爆 周秀娜回應「被人包」擁私生子傳聞　剖白與千億富豪關係 Smart Travel《城市熱話》#網絡安全及科技罪案調查科  #翁靜晶何志華尋妻 #何伯何太  #何伯保釋 #徐子淇離婚帶走888億》、《蘇民峰踢爆「天生一對」假象，徐子淇用一招KO所有豪門怨偶！千億騙局豪門夫妻相呃你十年！#徐子淇李家誠 「完美互補」背後，暗藏最殘酷婚姻真相！身材突變 #蘇民峰夫妻相#古天樂宣萱  #李龍基回應歐錦棠》、《【豪門踢爆】徐子淇真係會郁手打周秀娜？劉慧娟兜巴摑仔？李家誠跪地求饒？Smart Travel《城市熱話》 #網絡安全及科技罪案調查科  #翁靜晶何志華尋妻 #何伯何太事件 #何太保釋》、《踢爆 徐子淇四孩子親爸另有其人？李家誠下場更慘 小三偷笑？李兆基WhatsApp group內容曝光Smart Travel《城市熱話》  #網絡安全及科技罪案調查科  #翁靜晶何志華尋妻 #何伯何太》、《踢爆 徐子淇嘅婚姻保衛戰開始? 李家誠迎取周秀娜? 一個地下情人，一個39歲緋聞女友，一個42歲正宮徐子淇 Smart Travel《城市熱話》#網絡安全及科技罪案調查科 #翁靜晶何志華尋妻》、《踢爆徐子淇畀周秀娜班『仔仔兵』圍剿！李家誠齋笑唔出聲做鵪鶉，千億少奶宮心計爆私生子核彈Smart Travel《城市熱話》#網絡安全及科技罪案調查科 #翁靜晶何志華尋妻 #何伯何太 #何太保釋》。

行為令李家誠聲譽受損屈辱尷尬為此興訟提控  

入稟狀指，周秀娜行為嚴重傷害李家誠聲譽，干擾其生活，以致情緒受困，遭友人、生意夥伴多方查問，回答時令人受創沮喪、屈辱尷尬。李家誠擔心謠言拖累家人，花費了大量時間、精力和成本試圖澄清真相，指示律師去信Google等網路平台，要求採取行動，令李家誠成為網絡欺凌受害者。李家誠因此向周秀娜索償，惟李家誠承諾所有賠償都會捐贈給慈善機構，並要求法庭禁止周秀娜發表相關言論或傳播謠言騷擾李家誠，下令周秀娜以書面形式道歉及撤回不實言論。

案件編號：HCA298,299/2026
本報記者

