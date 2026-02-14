消防處嚴打非法燃油轉注 誓除社區隱患 流動「炸彈」潛藏民居 鼓勵全民舉報

非法燃油轉注向來為社區帶來極大火警隱患，近年非法加油站的營運模式更轉趨隱蔽，由過往的固定地點轉為利用七人私家車或以輕型貨車進行流動形式經營，不法分子更會把車輛停泊在人口密集的民居附近，猶如在社區埋下「流動炸彈」。消防處署理消防區長（危險品執法）黃文健接受專訪時表示，處方一直致力打撃非法燃油轉注活動，並於去年起加強針對性策略，推出「油擊舉報眼」及設立24小時熱線予市民即時舉報，引入無人機加強高空巡查監察，並成立跨部門策略小組，全方位打撃非法燃油轉注活動。

營運「碎片化」 消防處「見招拆招」

黃文健指，近年非法加油站的營運趨向「碎片化」及「流動化」，不法分子為逃避執法， 改為分散在細小而隱蔽的地點經營，運用輕型貨車甚至七人私家車運載燃油，完成交易後迅速離開，令執法更困難。消防處亦因應轉趨隱蔽的營運模式加強「情報主導、源頭打擊」，去年10月成立「打擊非法燃油轉注活動策略小組」，成員包括警務處、海關、政府化驗所、運輸署及石油業界代表，旨在就燃油供應源頭到末端售賣整個流程收集並整合情報，加強執法成效。

消防處署理消防區長（危險品執法）黃文健鼓勵市民透過24小時熱線或「油擊」舉報眼向消防處舉報懷疑非法加油站。

鼓勵社區舉報 實踐「全民消防」

除了與政府部門和業界合作，消防處亦鼓勵社會各界和市民立即向消防處舉報懷疑非法加油活動。黃文健說：「消防處一直與社會各界保持聯繫，無論是『消防處社區聯動網絡』或是『關愛隊』成員，都會在所屬地區協助監察並舉報可疑的非法加油活動。近年，消防處廣邀市民參與『社區應急先鋒計劃』，又為物業管理人員推出『樓宇應急先鋒』計劃，裝備他們在社區協助宣揚防災應急知識。處方期望他們在遇到懷疑非法加油站時，不要猶疑，立即透過24小時熱線或「油擊舉報眼」舉報。」

截至2025年底，「油擊舉報眼」已接獲86宗舉報，成功協助處方打擊18個新非法燃油黑點，證明「全民消防」成效顯著。黃文健說：「我們希望所有市民充當我們的『眼』，在安全情況下拍攝相片和影片。消防處會分析這些極具價值的情報，掌握非法加油站的營運模式，從而制訂更精準的打擊策略，提升執法效率。」

無人機「空戰」 鎖定隱蔽黑點

消防處在去年九月首次應用無人機作高空巡邏。黃文健說：「無人機可以在策略性位置進行俯瞰式大範圍搜查，特別是針對圍板密封的露天倉庫或偏遠鄉村。一旦發現有車輛進行疑似非法加油，無人機隊便會即時將情報傳送給地面隊員，以便他們迅速前往截擊。」 至今，無人機隊已執行了75次巡邏任務，成功識別7宗懷疑非法燃油轉注活動。

非法燃油轉注活動的流動式經營模式有如在社區埋下「流動炸彈」。

長沙灣火警疑因非法加油 揭社區安全隱患

非法燃油轉注活動的流動式經營模式有如在社區埋下「流動炸彈」，不法分子為方便交易，往往把改裝成非法加油站的車輛停泊在市區人口密集的地區。黃文健說：「早前在長沙灣欽州街西迴旋處發生的一宗火警，涉及六輛貨車及一輛私家車，兩人嚴重受傷送院。消防處在其中一輛嚴重焚毀的輕型貨車上，發現了非法改裝的油缸、油槍及油喉，相信火警與非法加油活動有關。」

黃文健指，這類車輛一般非法裝有燃油儲存缸及藏有易燃燃油及泵油工具，而且未有配備一般油站的滅火設備。一旦發生燃油洩漏或遇上火種，極有可能發生爆炸，而且燃油火警火勢蔓延迅速，有機會波及周邊大廈及車輛，造成人命傷亡，後果極為嚴重。

消防處一直致力打撃非法燃油轉注活動。

違法後果嚴重 切勿以身試法

黃文健警告，從事非法加油活動罪行嚴重，根據《消防（消除火警危險）規例》，一經定罪，最高可判處罰款10萬元及監禁六個月；如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。 此外，根據《應課稅品條例》，被發現載有未完稅汽油的車輛，以及任何用作或擬用作干犯相關罪行的工具、用具等物品，不論是否有任何人就任何罪行被定罪，均依法處理及沒收。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

黃文健呼籲，市民切勿以身試法，亦不應罔顧自身及其他市民大眾的安全，光顧非法油站。如發現相關違法活動，應立即向消防處舉報。

消防處在打擊非法燃油轉注活動中檢獲的儲油桶和入油工具。