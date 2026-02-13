Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年天氣｜溫度過山車？年廿九最高氣溫26°C 年初一降8°C 最低氣溫18°C

社會
更新時間：16:49 2026-02-13 HKT
發佈時間：16:49 2026-02-13 HKT

農曆新年又快來臨，天文台預料年廿九的最高氣溫達26度，或會打破2019年2月4曰最熱年三十(除夕)的記錄，由於新界地區再高幾度，當日上水最高氣溫達31度，但由於年初一股清勁至強風程度的東北季候風會在年廿九晚上至年初一抵達華南沿岸，年初一最低氣溫只有18度，一日之間跌8度。

根據天文台的9天天氣預測，明天情人節(14日)，氣溫介乎19至24度，部分時間有陽光。早上沿岸有薄霧。日間溫暖。年廿八(15日)氣溫更為溫暖，最低氣溫20度，最高氣溫25度，部分時間有陽光。早晚沿岸有薄霧。日間溫暖。年廿九(17日)最低氣溫20度，最高氣溫升到26度，新界地區再高兩、三度，當中上水最高氣溫有31度，石崗亦有30度；年初一（18日)天氣轉涼，市區最低氣溫只有18度，最高氣溫21度，一日之間跌8度；年初二（19日）氣溫再降一度至17度，最高氣溫仍然有21度，大致多雲。日間短暫時間有陽光。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前