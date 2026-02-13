農曆新年天氣｜溫度過山車？年廿九最高氣溫26°C 年初一降8°C 最低氣溫18°C

農曆新年又快來臨，天文台預料年廿九的最高氣溫達26度，或會打破2019年2月4曰最熱年三十(除夕)的記錄，由於新界地區再高幾度，當日上水最高氣溫達31度，但由於年初一股清勁至強風程度的東北季候風會在年廿九晚上至年初一抵達華南沿岸，年初一最低氣溫只有18度，一日之間跌8度。

根據天文台的9天天氣預測，明天情人節(14日)，氣溫介乎19至24度，部分時間有陽光。早上沿岸有薄霧。日間溫暖。年廿八(15日)氣溫更為溫暖，最低氣溫20度，最高氣溫25度，部分時間有陽光。早晚沿岸有薄霧。日間溫暖。年廿九(17日)最低氣溫20度，最高氣溫升到26度，新界地區再高兩、三度，當中上水最高氣溫有31度，石崗亦有30度；年初一（18日)天氣轉涼，市區最低氣溫只有18度，最高氣溫21度，一日之間跌8度；年初二（19日）氣溫再降一度至17度，最高氣溫仍然有21度，大致多雲。日間短暫時間有陽光。

