入境處：去年總出入境人次達3.35億創新高 今年第二季推「無感e-道」 通關只需5秒

社會
更新時間：15:43 2026-02-13 HKT
發佈時間：15:43 2026-02-13 HKT

入境事務處今日（13日）舉行工作回顧簡報會，總結過去一年工作並講述來年不同範疇的計劃和展望。入境處處長郭俊峯形容去年為「繁忙的一年」，旅客總出入境人次創下有紀錄以來新高，達3.35億人次，按年增加12%；訪港旅客入境總人次有約5,000萬，較2024年增加約10%。

料農曆年假期950萬人次經陸路過關

他預計，農曆新年假期期間（即2月14日至23日），將有超過950萬人次經各陸路邊境管制站進出香港，料羅湖 、落馬洲支線及深圳灣管制站，將會是最繁忙的陸路管制站。他呼籲旅客應預早計劃行程，盡量避免在繁忙時段過關，亦可瀏覽保安局一站式過關資訊平台「口岸通」或入境處流動應用程式，查閱陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況。

無感通關︱港珠澳大橋香港口岸先試 5秒即通關

郭俊峯表示，入境處過去一年一直緊守崗位，為國家堅守南大門，全力支持特區政府「拼經濟、謀發展、惠民生」。他指，2025年總出入境人次約3.35億，超越了2019年3億的水平，創下有紀錄以來的新高。訪港旅客的入境總人次約4,989萬，其中內地訪客入境人次約3,783萬，較2024年增加約11%，而其他訪客的入境人次則約為1,206萬，按年增加約15%。他指出，去年的出入境人次創有紀錄以來的新高，意味着入境處出入境管制工作在未來充滿挑戰，因此提升通關效率和推進口岸建設，將是未來兩大核心工作。

在提升通關效率方面，處方將在今年第二季，於港珠澳大橋香港口岸推出「無感通關」先導計劃。「無感e-道」是「門常開」設計，全長4.9米，比一般e-道的2.7米長，通道內設有5支鏡頭，分別安裝在不同高度及角度。合資格巿民登記後可以透過人面辨識技術核實身份，以「無感」及不停頓方式過關，過程中毋須出示證件或「非觸式e-道」二維碼，預計整個過程只需約5秒。

郭俊峯介紹，使用「無感e-道」的市民不用停步，可以接連進入「無感e-道」辦理出境手續。當系統偵測到「無感e-道」內有異常情況，例如進入通道人數與成功辨識使用者數目不符，閘門會自動關上，入境處人員會隨即介入跟進處理。他又指，計劃首階段會開放給經常使用港珠澳大橋香港口岸的合資格香港居民登記使用，並會視乎實際運作成效，進一步優化和擴展計劃，包括推展至其他口岸或擴大服務對象範圍，有關使用資格等詳情處方會適時公布。

機場入境大堂陸續增設26條新e-道

入境處將在今年第一季起，於機場入境大堂陸續增設26條全新e-道，並更新現有26條e-道。同時，經常訪港旅客使用e-道服務的登記條件亦會放寬，由現時於過去12個月內經機場訪港3次或以上，放寬至過去24個月內經機場訪港兩次或以上。

此外，特區政府正積極推進皇崗口岸重建項目，新皇崗口岸將採用「一地兩檢」安排，實施嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式，成為廣東省與香港特區之間首個採用這種通關模式的口岸。新皇崗口岸將設置134條「合作查驗」自助通道、68個傳統人工櫃枱，以及26個私家車及過境巴士檢查亭。港深雙方正全力推進新皇崗口岸聯檢大樓的建設工程及具體出入境查驗安排等事宜。

另外，3月1日起一般就業政策、輸入內地人才計劃、科技人才入境計劃、非本地畢業生留港／回港就業安排、優秀人才入境計劃及輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃獲准來港工作或居留的人士及其受養人，可提前在逗留期限屆滿前3個月內遞交延長逗留期限申請。新安排可讓各項人才入境計劃的申請人有更充裕的時間準備和遞交延長逗留期限申請，進一步便利他們留港發展。

記者：趙克平

攝影：劉駿軒

