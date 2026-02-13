Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2023年安達臣道地盤工人墮樓意外 遺孀入稟向總承建商瑞安索償

社會
更新時間：13:21 2026-02-13 HKT
發佈時間：13:21 2026-02-13 HKT

2023年3月觀塘安達臣道安秀苑地盤中，52歲男工人懷疑在清理建築廢料期間，從高處墮下，送院不治。涉事總承建商瑞安承建有限公司受審後被裁定沒有採取足夠的步驟防止有人墮下傳票罪脫，沒有實施和維持一個安全管理制度傳票罪成，罰款2.1萬元。死者遺孀昨入稟高等法院，向瑞安追討身故賠償。

原告為死者朱二森及遺孀馮玉冰，被告為瑞安承建有限公司。入稟狀指，死者2023年3月21日九龍秀茂坪安達臣道石礦場RS-1用地公營房屋發展計劃地盤工作時，原告疏忽或違反僱傭合約及法定責任，引致原告死亡，故入稟索償。

翻查資料，52歲事主朱二森為瑞安的僱員，2023年3月21日被指派到安達臣道石礦場RS-1用地公營房屋發展計劃地盤的A座16樓，拉膠帶圍封及清理廢料等，上午10時許被發現倒卧在A座1樓平台，送院後證實不治。

案件編號：HCPI27/2026
法庭記者：陳子豪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前