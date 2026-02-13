2023年安達臣道地盤工人墮樓意外 遺孀入稟向總承建商瑞安索償

2023年3月觀塘安達臣道安秀苑地盤中，52歲男工人懷疑在清理建築廢料期間，從高處墮下，送院不治。涉事總承建商瑞安承建有限公司受審後被裁定沒有採取足夠的步驟防止有人墮下傳票罪脫，沒有實施和維持一個安全管理制度傳票罪成，罰款2.1萬元。死者遺孀昨入稟高等法院，向瑞安追討身故賠償。

原告為死者朱二森及遺孀馮玉冰，被告為瑞安承建有限公司。入稟狀指，死者2023年3月21日九龍秀茂坪安達臣道石礦場RS-1用地公營房屋發展計劃地盤工作時，原告疏忽或違反僱傭合約及法定責任，引致原告死亡，故入稟索償。

翻查資料，52歲事主朱二森為瑞安的僱員，2023年3月21日被指派到安達臣道石礦場RS-1用地公營房屋發展計劃地盤的A座16樓，拉膠帶圍封及清理廢料等，上午10時許被發現倒卧在A座1樓平台，送院後證實不治。

案件編號：HCPI27/2026

法庭記者：陳子豪