Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉虛報胎兒生父姓名圖獲分娩服務 35歲女子獲准保釋至3.27再訊

社會
更新時間：13:03 2026-02-13 HKT
發佈時間：13:03 2026-02-13 HKT

35歲女子涉5年前向民政事務處及醫院虛報其胎兒生父姓名，誤導院方以獲得預約分娩服務。女子被控作出虛假法定聲明等2罪，今於沙田裁判法院首次提堂。署理主任裁判官鄭紀航應申請押後案件至3月27日，待辯方索取文件及提供法律意見。期間被告獲准以1000元保釋。

被告彭妍，被控一項作出虛假法定聲明罪，及一項以欺騙手段取得服務罪。控罪指，她於2021年8月31日在香港深水埗民政事務處，明知而故意地在非經宣誓的情況下，在所作的法定聲明內的要項上作出虛假陳述，即林志鋒為你的待產嬰兒的親生父親；以及同日在香港以欺騙手段，即誘導聖德肋撒醫院的職員接受林為被告的待產嬰兒的親生父親，而取得上述醫院的服務，即在上述醫院的預約分娩服務。

案件編號：STCC654/2026
法庭記者：雷璟怡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前