涉虛報胎兒生父姓名圖獲分娩服務 35歲女子獲准保釋至3.27再訊

35歲女子涉5年前向民政事務處及醫院虛報其胎兒生父姓名，誤導院方以獲得預約分娩服務。女子被控作出虛假法定聲明等2罪，今於沙田裁判法院首次提堂。署理主任裁判官鄭紀航應申請押後案件至3月27日，待辯方索取文件及提供法律意見。期間被告獲准以1000元保釋。

被告彭妍，被控一項作出虛假法定聲明罪，及一項以欺騙手段取得服務罪。控罪指，她於2021年8月31日在香港深水埗民政事務處，明知而故意地在非經宣誓的情況下，在所作的法定聲明內的要項上作出虛假陳述，即林志鋒為你的待產嬰兒的親生父親；以及同日在香港以欺騙手段，即誘導聖德肋撒醫院的職員接受林為被告的待產嬰兒的親生父親，而取得上述醫院的服務，即在上述醫院的預約分娩服務。

案件編號：STCC654/2026

法庭記者：雷璟怡