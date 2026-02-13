Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九獲工商銀行30億元十年期融資 陳智思：考慮發放上限10億美元的中期債券

社會
更新時間：12:44 2026-02-13 HKT
發佈時間：12:44 2026-02-13 HKT

西九文化區管理局主席陳智思公布，西九文化區與中國工商銀行（亞洲）達成一筆30億港元，10年期的銀行融資協議。今次貸款年期遠超本地公營機構同類型貸款的年期，反映銀行界十分認同西九推動文化藝術發展和產業化方向的理念，以及封西九的未來發展非常有信心。

他又透露，管理局亦計劃透過其他方式融資，包括參考其他公營機構的經驗，推出中期債劵發行計劃，在計劃的框架下，管理局可以按需要分批發行債券，總額上限為十億美元。

料今年內具西九2B區住宅發展項目招標條件

此外，陳智思表示，外界注視西九何時發展土地，按計劃西九2B區的擬議住宅發展項目，管理局正密鑼緊談為有關項目的招標工作做準備，預計今年內具備為項目招標的條件，實際招標時間會視乎市場環境而定。

他強調，局方會盡快做好招標條件，仍需時間配合政府的時間表，所以透過賣地獲收入，不是短期的事。

