海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時

尖沙咀海港城一帶出現疑似南亞裔「神棍」蹤影。有市民於社交平台發文，指被一名自稱心理學家、懂風水的男子搭訕，對方準確「估中」其心中所想，繼而握手及要求付款。事主事後洗手兩次仍感強烈異味，更持續頭暈達兩小時，懷疑被落藥。貼文引起大批網民共鳴，紛紛憶述多年來在同區以至會展、IFC等地遭遇同類騙局，手法如出一轍，有人更被數名男子圍困，需躲入便利店自保。

事主與「神棍」握手後異味強烈 感頭暈不適

該名市民於Threads發文，指日前在海港城遇上一名南亞裔男子，初以為對方想問路，上前卻自稱是專業心理學家，又指事主「lucky face（福相）」，更展示「讀心」能力，透過數條問題便能猜中事主心中答案。其後該男子主動握手，並打開銀包示意要求付款。事主拒絕後即離開，惟洗手兩次後手上異味依然強烈，事隔兩小時仍感頭暈不適。

多年來屢現同類騙局 會展專攻外國遊客

此事掀起網民熱議。有網民指出，這批人經常於尖沙咀、中環IFC、會展一帶「搵食」，尤其鍾愛會展有展覽時向外國人下手，「已經見過唔止一個人落疊嫁喇」，惟即使通知保安亦無能為力，因為不少事主是「自願俾錢」。更有留言直指「呢d以前響尖沙咀成日出現，d人都係覺得暈暈地，估唔到又出返來」，亦有網民呼籲事主報警及到醫院檢查清楚。

亦有網民憶述2014年在會展遭遇完全相同橋段，對方聲稱捐款非洲兒童可轉運，網民從銀包抽出20元，對方竟嫌少，要求「拎銀包最大面額果張出黎」，網民打開銀包證明只有20元，對方才收下。另一網民指當年於海港城被南亞裔男子以魔術手法「讀心」，準確猜中想法，網民本能讚嘆「amazing」，對方竟開價300元，網民轉身即走。

網民海港城遭圍堵 入便利店買酒嚇退騙徒

有網民提到被圍堵的經歷，稱於海港城被搭訕，對方聊天一輪後要求付款，拒絕後即遭數名男子包圍。網民冷靜應對，假裝前往提款機，實則走入附近便利店買酒，「佢哋見到我揸住個玻璃樽，個樣又好冷靜好似唔驚咁，應該判斷佢哋成功攞到錢嘅機會太低，之後就走哂」。他亦指便利店有閉路電視，騙徒不敢入內，建議一旦被跟蹤可入店暫避。

有網民憶述1992年在長沙灣工作時，一名印度「神棍」竟獲接待放行入內，對方叫網民「執粒」，即從手上「執一粒」黃色紙團，聲稱能知其所想，網民即時請走對方，同年其任職的公司竟真的「執笠」。另有人指1992年已於海港城遇上疑似印度或巴基斯坦男子，遞上一幅相著其猜人數，猜中後隨即索錢。

網民：未必是迷魂 可能是南亞人體味

另外，有留言稱傍晚在金鐘五星級酒店附近被同類纏繞，對方一輪吹噓後獅子開大口，向該網民索價500元，網民剛好有20元人民幣零錢便打發對方，事後竟發現對方預測的「升職」應驗。對於樓主感到頭暈兩小時，有網民認為未必被「神棍」迷魂，可能只是南亞人身上的體味所致。

有人分享在韓國旅遊時遇上同類騙子，對方同樣以「氣息好好、Lucky face」開場，要求寫下幾條問題答案，對方竟能準確猜到心中所想，「佢問我鍾意咩花，我個心諗住鬱金香，然後佢Google真係鬱金香出嚟」，其後又開始預測運程，惟當對方要求他多留一會時，該網民感到古怪拒絕即離開。