Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時

社會
更新時間：16:51 2026-02-13 HKT
發佈時間：16:51 2026-02-13 HKT

尖沙咀海港城一帶出現疑似南亞裔「神棍」蹤影。有市民於社交平台發文，指被一名自稱心理學家、懂風水的男子搭訕，對方準確「估中」其心中所想，繼而握手及要求付款。事主事後洗手兩次仍感強烈異味，更持續頭暈達兩小時，懷疑被落藥。貼文引起大批網民共鳴，紛紛憶述多年來在同區以至會展、IFC等地遭遇同類騙局，手法如出一轍，有人更被數名男子圍困，需躲入便利店自保。

事主與「神棍」握手後異味強烈 感頭暈不適

該名市民於Threads發文，指日前在海港城遇上一名南亞裔男子，初以為對方想問路，上前卻自稱是專業心理學家，又指事主「lucky face（福相）」，更展示「讀心」能力，透過數條問題便能猜中事主心中答案。其後該男子主動握手，並打開銀包示意要求付款。事主拒絕後即離開，惟洗手兩次後手上異味依然強烈，事隔兩小時仍感頭暈不適。

多年來屢現同類騙局 會展專攻外國遊客

此事掀起網民熱議。有網民指出，這批人經常於尖沙咀、中環IFC、會展一帶「搵食」，尤其鍾愛會展有展覽時向外國人下手，「已經見過唔止一個人落疊嫁喇」，惟即使通知保安亦無能為力，因為不少事主是「自願俾錢」。更有留言直指「呢d以前響尖沙咀成日出現，d人都係覺得暈暈地，估唔到又出返來」，亦有網民呼籲事主報警及到醫院檢查清楚。

亦有網民憶述2014年在會展遭遇完全相同橋段，對方聲稱捐款非洲兒童可轉運，網民從銀包抽出20元，對方竟嫌少，要求「拎銀包最大面額果張出黎」，網民打開銀包證明只有20元，對方才收下。另一網民指當年於海港城被南亞裔男子以魔術手法「讀心」，準確猜中想法，網民本能讚嘆「amazing」，對方竟開價300元，網民轉身即走。

網民海港城遭圍堵 入便利店買酒嚇退騙徒

有網民提到被圍堵的經歷，稱於海港城被搭訕，對方聊天一輪後要求付款，拒絕後即遭數名男子包圍。網民冷靜應對，假裝前往提款機，實則走入附近便利店買酒，「佢哋見到我揸住個玻璃樽，個樣又好冷靜好似唔驚咁，應該判斷佢哋成功攞到錢嘅機會太低，之後就走哂」。他亦指便利店有閉路電視，騙徒不敢入內，建議一旦被跟蹤可入店暫避。

有網民憶述1992年在長沙灣工作時，一名印度「神棍」竟獲接待放行入內，對方叫網民「執粒」，即從手上「執一粒」黃色紙團，聲稱能知其所想，網民即時請走對方，同年其任職的公司竟真的「執笠」。另有人指1992年已於海港城遇上疑似印度或巴基斯坦男子，遞上一幅相著其猜人數，猜中後隨即索錢。

網民：未必是迷魂 可能是南亞人體味

另外，有留言稱傍晚在金鐘五星級酒店附近被同類纏繞，對方一輪吹噓後獅子開大口，向該網民索價500元，網民剛好有20元人民幣零錢便打發對方，事後竟發現對方預測的「升職」應驗。對於樓主感到頭暈兩小時，有網民認為未必被「神棍」迷魂，可能只是南亞人身上的體味所致。

有人分享在韓國旅遊時遇上同類騙子，對方同樣以「氣息好好、Lucky face」開場，要求寫下幾條問題答案，對方竟能準確猜到心中所想，「佢問我鍾意咩花，我個心諗住鬱金香，然後佢Google真係鬱金香出嚟」，其後又開始預測運程，惟當對方要求他多留一會時，該網民感到古怪拒絕即離開。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前