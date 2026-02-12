生蠔食物中毒︱尖沙咀THE ONE商場O DELICE! 7人中招 屙嘔和發燒 3人需求醫

​衞生署衞生防護中心今日（12日）正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及7人。受影響的1男6女年齡介乎24歲至45歲，他們先後於1月31日及2月1日在九龍尖沙咀彌敦道100號THE ONE商場四樓L407鋪一間名為O DELICE!的食肆晚膳後，約28至36小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。

繼O DELICE沙田分店後第二宗

其中3名受影響人士已求醫，無須入院。全部受影響人士現時情況穩定。而O DELICE!的沙田新城市廣場分店，亦在上周爆發兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及4人。

初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物為生蠔。食物環境衞生署人員（包括食物安全中心和環境衞生部人員）在2月5日接獲衞生防護中心通知第一宗個案後，已即時到涉事餐廳及生蠔供應商調查。

調查發現此群組生蠔供應商為傑頓國際食品及88投資控股有限公司。食物安全中心在2月6日已經即時指示供應商傑頓國際食品及88投資控股有限公司暫停出售及供應生蠔，指示業界如持有該公司供應的生蠔，應立即停售。所有新呈報的個案，均在食物安全中心採取防控措施前進食有關生蠔。衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。

一個月內錄45宗食物中毒個案

衞生防護中心總監徐樂堅說，過去數周錄得的食物中毒個案持續增加，由去年12月底每周錄得平均一宗個案，上升至一月每周平均4宗。1月18日至2月12日，中心已錄得45宗食物中毒個案，共影響53男和82女，年齡介乎15至75歲。其中，87%（39宗）與諾如病毒相關，涉及113人。流行病學調查發現上述與諾如病毒相關的食物中毒個案的受影響人士全部在潛伏期內曾食用生蠔。

徐樂堅解釋，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，進食受污染及未經煮熟的蠔，可能感染經由食物傳染的疾病，例如諾如病毒、甲型肝炎病毒或其他細菌。農曆新年期間，市民很多時會與親友聚餐，他特別提醒市民，無論是在家或光顧食肆，應進食徹底煮熟食物，特別是貝類，以避免感染腸道疾病。

酒精、檸檬汁或芥末不能殺死諾如病毒

酒精飲料、檸檬汁或芥末亦不能殺死諾如病毒。以火鍋或炭燒方式進食蠔，亦要確保完全熟透，方可有效降低感染諾如病毒的風險。鑑於近期諾如病毒的活躍程度上升，流行病學數據亦顯示大部分食物中毒是由進食生蠔引致的，而食物環境衞生署食物安全中心正在調查生蠔來源，因此建議市民不應冒險進食未經煮熟的蠔。

