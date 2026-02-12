濕疹 | 港大研植物配方潤膚膏抑制病毒 不含類固醇 袁國勇：若藥用化價錢平過生物製劑

濕疹是常見皮膚病，長期以來數以十萬計患者陷入「反覆發炎、劇烈痕癢、依賴用藥」的惡性循環。香港大學醫學院微生物學系團隊研發植物複合配方「安思靈」（Anesinin），透過抑制金黃葡萄球菌毒力，從根源控制炎症及痕癢，避免使用類固醇導致皮膚變薄、抗生素則產生抗藥性的風險。團隊表示，以「抗毒力」模式抑制毒性，是與細菌共存的長遠方法；又提到未來若藥物化，醫管局藥房都能處方，價錢將較使用生物製劑便宜。

以類固醇及抗生素治療濕疹嚴重患者 非長遠辦法

每5名港人，就有1人深受濕疹困擾。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，7成濕疹患者會感染金黃葡萄球菌，但以類固醇及抗生素治療濕疹嚴重患者，並非長遠辦法。他解釋，大量使用類固醇可導致皮膚變薄，更易受細菌感染；而使用抗生素，亦帶來抗藥性問題，其中本港死於抗生素抗藥性個案3倍於新加坡，「當用抗生素，基本上是將所有細菌殺死，但不幸不會殺得死全部，因為細菌感染是『人海戰術』。那些倖存的細菌有基因突變，或在其他地方獲得新基因，以致可戰勝抗生素，或不受抗生素影響。」

港大醫學院微生物學系副教授高一村表示，金黃葡萄球菌是已知細菌中，其中一種帶有最多毒力的細菌；團隊逾十年深入研究期間，構建「螢光-生物發光雙重報導系統」 ，實時篩選抑制金黃葡萄球菌產生毒力的物質，再調成配方，「走進細菌，然後找到靶點，靶點就是控制細菌製造毒素放毒，將靶點按住，令到細菌收不到任何指令說要製造毒素。反而是跟它說，這段時間做乖孩子，不要再製造毒素。」

這項研究成果，轉化為一款植物配方潤膚膏。團隊指，向50多位、大部分有約10年濕疹病史的客戶群收集問卷，他們使用3、4天已大大減少搔癢。整體而言，75%客戶群認為潤膚膏對搔癢及濕疹復原有好轉，當中25%更覺得效果非常明顯。

袁國勇補充，未來若要將「抗毒力」模式藥物化，仍需投入數億元進行臨床試驗，「就算成為配方藥，我們現在看來，價錢一定比生物製劑、類固醇等便宜。除了用抗生素，加上抗毒力藥，會令到病人痊癒快很多，副作用、其他併發症的發生會少很多。」

記者 蕭博禧