更新電動車路線圖｜港燈 : 全力配合政府 年內推住宅電動車分時段供電不同價目安排

政府今日（12日）公布《香港電動車普及化路線圖更新版》，估計至2035年香港電動私家車數量可能趨近50萬輛。電動私家車普及化已逐漸由市場力量主導，政府將透過充電網絡建設、維修培訓及電池回收等，完善配套設施。港燈發言人回應時表示，歡迎政府發表更新版，為本港電動車發展提供更清晰及全面的政策指引。港燈將繼續全力支持並配合政府推動電動車在香港的廣泛應用。

港燈公司車隊超過一半為電動車

港燈自2009年起已積極響應政府政策，在港島多個停車場設立免費公共電 動車充電站和協助客戶安裝電動車充電設施，並逐步提升公司營運車隊的電動車比例， 現時公司車隊已有超過一半為電動車。

隨着市場發展，港燈自2020年起由免費充電服務營運者，轉型為透過「智惜用電電動車充電方案」向客戶提供技術支援，協助他們興建、安裝及管理電動車充電 設施。自政府推出「EV 屋苑充電易資助計劃」以來，港燈已經為470個屋苑停車場提供供電容量、電力負荷及備用容量等評估資料，協助用戶規劃和建設充電基礎設施， 涵蓋港島區合共逾5萬個車位。

為配合政府推出的「高速充電樁鼓勵計劃」，港燈早前提供相關資料以協助政府製作港島區「電力供應可用性地圖」，便利營運商選址安裝高速充電樁。目前港島區已有約50支高速充電樁的工程項目申請獲政府發出認可通知書。

過去數年，港燈亦為多個電動車充電基建項目提供度身訂造的供電方案，包括 支援油站改建為快速充電站（油電站），並協助安裝港島首批600千瓦級超快速充電系統。同時支持海上交通綠色轉型，推動海陸交通工具電氣化。

年內推住宅電動車分時段供電不同價目安排

此外，港燈正籌備將於年內推出住宅電動車分時段供電不同價目的安排，鼓勵電動車用戶在電力系統低用量的時候為電動車充電，為客戶提供更具彈性的充電選項， 以響應更新版路線圖的政策方向，進一步推動低碳生活和可持續發展。