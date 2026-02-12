農曆新年︱港珠澳大橋珠海口岸臨時施工便橋2.15起停用 金巴將加強服務

因定期檢測發現安全隱患，珠海當局通布，連接港珠澳大橋珠海口岸人工島及情侶南路的臨時施工便橋將於2月15日凌晨起停用，使用大橋前往珠海的人士應盡量使用公共交通工具，提早計劃行程，預留充裕交通時間。

港珠澳大橋珠海口岸臨時施工便橋。港珠澳大橋珠海口岸圖片

已督導金巴營辦商加強服務

上述臨時施工便橋停用後，車輛只能使用G94珠三角環線高速進出珠海口岸人工島。內地春節黃金周期間，特區政府預計會有大量市民、訪港旅客及跨境車輛經大橋往返珠海及澳門。臨時施工便橋停用的安排可能影響珠海口岸及附近道路的交通。

運輸署已督導港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）營辦商，加強服務，便利跨境出行。此外，署方已通知經「港車北上」預約出行的申請人，特別注意上述安排。如遇交通受阻，應保持忍讓及遵從現場執法人員的指示。

珠海市城市管理及綜合執法局、珠海市公安局交通管理支隊、珠海市交通運輸局聯合發布通告，由於2025年度橋樑定期檢測判定港珠澳大橋珠海口岸臨時施工便橋存在安全隱患，根據《中華人民共和國安全生產法》第三條及《中華人民共和國道路交通安全法》第三十九條等法律法規規定，為確保民眾出行安全，決定自2026年2月15日零時起正式停用該便橋，禁止車輛及行人通行。