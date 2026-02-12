電動車普及化路線圖更新 政府稱市場已主導發展 料2035年有近50萬輛電動私家車

政府今日（12日）公布《香港電動車普及化路線圖更新版》，表示電動車在香港迅速發展，4年間增長4倍至超過14萬輛，電動私家車增速位處世界前列。估計在2030年，香港電動私家車數量有望超過29萬輛，至2035年更可能趨近50萬輛。

市場已主導發展 政府未來主要建充電網絡、維修培訓等

政府稱，現時電動私家車的技術已臻成熟，車款供應大幅增加，價格和傳統燃油私家車相比亦開始具市場競爭力，電動私家車普及化已經逐漸由市場力量主導，未來政府將主要透過充電網絡建設、維修培訓及電池回收等，完善配套設施和方便使用者，以支援私家車綠色轉型。雖然國際間有地方放緩車輛電動化的進程，但香港會維持在2035年或之前停止新登記包括混合動力的燃油私家車的目標，配合國家決心實現碳中和。

目標2030年有逾4,000支快充樁 支援約20萬輛電動車

政府表示未來會善用市場力量，透過政策導向建設以高速充電樁為骨幹的公共充電網絡，目標是在2030年有不少於4,000支高速充電樁，可支援約20萬輛電動車，並期望在2035年達到約1萬支高速充電樁，可支援約50萬輛電動車。連同大量配備充電設施的停車位，將更方便電動車的使用者。

相關新聞：

政府大力擴展電動車充電設施 目標2035年增至萬支高速充電樁 支援約50萬輛電動車

成立工作小組物色適合本地應用的電動商用車

電動商用車方面，政府指現階段在技術和市場發展整體仍處於初期階段，成熟條件不如電動私家車。部分車種，包括專營巴士、的士和輕型客貨車較其他商用車車種，相對上較具達到規模化應用的條件，政府稱會以務實態度，逐步推廣達到規模化應用條件的商用車種。至於未達規模化應用階段的電動商用車車種，政府將成立工作小組，物色適合本地應用的電動商用車，為其未來規模化應用創造條件。

《路線圖更新版》回顧10年來電動車技術發展、總結政府在2021年制定《路線圖》以來，電動車普及化在香港的進展，以及更新政府為推動電動車普及化所採取的策略和措施。環境局會建立以高速充電樁為骨幹的電動車充電網絡，全面支援電動車在香港應用；成立工作組，物色適合本地使用的電動商用車輛，支援電動商用車普及化。

全港首間大型電動車電池回收設施上半年啟用

至於配套措施，政府表示全港首間大型電動車電池回收設施現正在環保園進行建設，預計設施於今年上半年啓用，將退役電池轉化為再生黑粉供應內地和周邊地區。有關回收設施不但有助促進電動車電池回收產業發展，提升香港在區域綠色產業鏈的角色，更為粵港澳大灣區環保產業的互利合作提供良好示範。

政府又指，國家的電動車產業無論是規模或創新均領先全球，政府會向有意在港推動電動車的企業提供政策支持和統籌協調，利用香港國際金融科技樞紐地位作為全球布局的橋頭堡，幫助國家的電動車產業和技術出海，也推動電動車在全球普及化。

陳恒鑌：倘不再資助換車 「一換一」應分階段退場

不過，《路線圖更新版》未有提及大眾關心的「一換一」稅務寬免計劃去向。民建聯立法會議員陳恒鑌對更新版的《路線圖》表示歡迎，但認為應在「一換一」政策上保持穩定性，即使最決定不再資助，也應設立逐步退場機制，而非一下子取消，相信對業界生態發展不健康，會影響充電場、生態鏈部署、甚至令投資者卻步，又對換車計劃進度打折扣。

陳恒鑌坦言，若缺乏「一換一」提供的17萬多元稅務寬免，部分油車車主或會因車價昂貴，加上目前充電網絡尚未如入油般便捷而延遲換車，甚至重新考慮購買燃油車。他以自己為例，指當年亦因有資助才購電動車，否則也會多一重考慮。