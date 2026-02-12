中大研發全球首顆「面向城市可持續發展」AI大模型衞星 「港中大一號」成功發射

香港中文大學研發的全球首顆面向城市可持續發展的人工智能（AI）大模型衞星——「港中大一號」，今日（12日）搭載捷龍三號運載火箭，於廣東南海海域成功發射，順利進入預定軌道。「港中大一號」入軌後，將與此前發射的「香港青年科創號」實驗星組網，構建香港首個低軌衞星星座。

盧煜明：標誌中大在智能遙感與空間信息應用邁入新里程

中大衞星是特區政府創新科技署首次資助的「對地觀測衞星項目」，也是香港高校首次直接參與設計、研發及應用的對地觀測衞星。今年正值國家「十五五」規劃開局之年，是次「港中大一號」衞星成功發射，彰顯中大以科技創新實踐積極回應特區政府對接國家「十五五」規劃的部署，助力香港建設國際創新科技中心。

中大校長盧煜明表示，「港中大一號」成功入軌，不僅是中大在航天科技領域的又一突破，更標誌中大在智能遙感與空間信息應用方面邁入新里程。中大將積極響應「十五五」規劃，持續推動人工智能與航天科技的深度融合，培育更多航天科創人才，並深化國際科研合作，為服務國家航天強國建設、支持香港以至大灣區的可持續智慧城市發展貢獻力量。

中大直接對地觀測衞星參與設計、研發及應用

中大衞星首席科學家暨太空與地球信息科學研究所（太空所）所長關美寶表示，「港中大一號」的成功發射是中大太空所與多方通力合作的成果。衞星將持續提供高解析度、多譜段的寶貴對地觀測數據，支撐相關關鍵技術研究和應用示範。研究所將以此為契機，進一步推動前沿創新研究，展現中大在地球科學與航天遙感領域的國際影響力。

「港中大一號」衞星是中大直接參與設計、研發及應用的對地觀測衞星。針對城市地物類型複雜、空間異質性高的特點，該衞星搭載了高解析度多光譜光學遙感相機，空間解析度達1米，能夠獲取從近紫外到近紅外共10個譜段信息，可提供精細化環境監測數據，應用於防災減災、智慧城市和區域可持續發展等重要領域。該衞星在國際上首次實現DeepSeek大語言模型的星載部署，具備在軌准即時數據分析與信息提取能力，有效突破傳統對地觀測「海量數據回傳—地面處理—延時回應」的技術瓶頸，為智慧化遙感應用提供了新技術範式。該衞星合作單位還包括香港物流及供應鏈多元技術研發中心、魔方衞星公司及香港土木工程拓展署等。

中大衞星總設計師暨地理與資源管理學系副教授馬培峰表示，團隊針對星載算力受限、在軌運行需要高度穩定等工程挑戰，首次在衞星端對DeepSeek大模型進行了輕量化與流程重構，使其能夠在星上完成多光譜數據的目標識別與特徵提取，實現從「數據獲取」向「信息獲取」的轉變。

中大一直高度重視跨學科青年科技人才培養與航天科普教育，並聯同中大（深圳）於2024年首次合辦「航天科學與地球信息學及X雙主修課程」。該課程緊密結合地理與資源管理學系的學術資源與專業指導，首屆本科生王思潮表示，能夠在本科階段直接接觸衞星研發工作讓她深受鼓舞，地理系提供的知識與視野讓她對未來的就業方向有了更清晰認識。

「港中大一號」成功入軌後，將為粵港澳大灣區和全球重點城市的環境監測、智慧交通和災害應急等提供高精度地理信息服務，並支持在香港籌建國際衞星數據與應用中心，積極服務城市可持續發展和國家航天強國建設。

中大校長盧煜明、常務副校長潘偉賢、副校長岑美霞、副校長陳德章，副校長金國慶、副校長姜里文、協理副校長陳君賜、協理副校長高永雄、關美寶、香港物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚、土木工程拓展署土力工程處處長張偉文、馬培峰，以及中大衞星研發團隊出席衞星發射儀式。

在國家科學技術部、國家航天局及香港特區政府的指導下，中大近年在航天科技創新領域不斷取得突破：