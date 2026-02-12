Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生蠔食物中毒︱蠔隻以過濾方式進食可濃縮病毒99倍 袁國勇籲冬天不應食生蠔

社會
更新時間：17:31 2026-02-12 HKT
發佈時間：17:31 2026-02-12 HKT

本港出現過百宗與進食生蠔相關的諾如病毒食物中毒個案，衞生防護中心呼籲市民現時不應進食生蠔及未經煮熟的雙殼類海產。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（12日）表示，諾如病毒主要在冬天爆發，若大海遭糞便污染，基於生蠔以過濾方式進食，病毒可在蠔體內「濃縮99倍」，籲市民不應在冬天進食生蠔。至於應否暫停進口生蠔，他說只要煮熟及控制好交叉感染，蠔可安全食用，「唔應該停止進口」。

諾如病毒酒精也難殺

自1月18日至本周三，衞生防護中心錄得39宗食物中毒個案，共影響44男75女，其中近9成個案與諾如病毒相關，涉及105人。袁國勇出席活動後指，冬天溫度低，諾如病毒在海水及環境生存時間更久，因此容易爆發，「相信今年數目特別多」。他又稱，諾如病毒生存力強，「皂液和水殺不死諾如病毒，只是洗的時候能沖走病毒。酒精也殺不死，除非很高很高濃度，但能力也是很低。」

袁國勇：我一定煲過先食落肚

袁國勇亦提醒市民，切勿以為諾如病毒「三兩天一定好」，若長者感染後脫水，可能導致心臟病、中風等併發症，「因為脫水時，血會『稠』了。長者及長期病患更不應食生蠔」。他重申，不應在冬天食生蠔，「我更極端一點，沒有煲過的我都不食，一定是煲過才食落肚。」

香港科技大學早前獲批設立本港第三所醫學院，被問到會否參與，袁國勇表示：「這個問題太敏感，我不敢回答。」

記者：蕭博禧

相關新聞：

生蠔食物中毒︱食環署5日巡430個售賣點 就存放處理提即時衞生建議

生蠔食物中毒︱家庭醫生指「越新鮮越危險」 酥炸、炭燒蠔一樣有風險？即睇安全煮食方法

生蠔食物中毒︱業界料韓國蠔出事籲加強抽檢 黃家和大派定心丸：賣得就是安全

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
4小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
9小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT