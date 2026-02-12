生蠔食物中毒︱蠔隻以過濾方式進食可濃縮病毒99倍 袁國勇籲冬天不應食生蠔

本港出現過百宗與進食生蠔相關的諾如病毒食物中毒個案，衞生防護中心呼籲市民現時不應進食生蠔及未經煮熟的雙殼類海產。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（12日）表示，諾如病毒主要在冬天爆發，若大海遭糞便污染，基於生蠔以過濾方式進食，病毒可在蠔體內「濃縮99倍」，籲市民不應在冬天進食生蠔。至於應否暫停進口生蠔，他說只要煮熟及控制好交叉感染，蠔可安全食用，「唔應該停止進口」。

諾如病毒酒精也難殺

自1月18日至本周三，衞生防護中心錄得39宗食物中毒個案，共影響44男75女，其中近9成個案與諾如病毒相關，涉及105人。袁國勇出席活動後指，冬天溫度低，諾如病毒在海水及環境生存時間更久，因此容易爆發，「相信今年數目特別多」。他又稱，諾如病毒生存力強，「皂液和水殺不死諾如病毒，只是洗的時候能沖走病毒。酒精也殺不死，除非很高很高濃度，但能力也是很低。」

袁國勇：我一定煲過先食落肚

袁國勇亦提醒市民，切勿以為諾如病毒「三兩天一定好」，若長者感染後脫水，可能導致心臟病、中風等併發症，「因為脫水時，血會『稠』了。長者及長期病患更不應食生蠔」。他重申，不應在冬天食生蠔，「我更極端一點，沒有煲過的我都不食，一定是煲過才食落肚。」

香港科技大學早前獲批設立本港第三所醫學院，被問到會否參與，袁國勇表示：「這個問題太敏感，我不敢回答。」

記者：蕭博禧

相關新聞：

生蠔食物中毒︱食環署5日巡430個售賣點 就存放處理提即時衞生建議

生蠔食物中毒︱家庭醫生指「越新鮮越危險」 酥炸、炭燒蠔一樣有風險？即睇安全煮食方法

生蠔食物中毒︱業界料韓國蠔出事籲加強抽檢 黃家和大派定心丸：賣得就是安全