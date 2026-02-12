本港人口｜至去年底達751萬按年增0.1% 政府：受惠於吸引人才及輸入勞工計劃

政府統計處今日（12日）公布，去年底本港人口臨時數字為751.08萬人，按年增加1.02萬人，升幅為0.1%。人口增長主要由於期間錄得2.91萬名居民淨移入，抵銷了1.89萬人的人口自然減少。

年底人口按年升0.1%

政府統計處發表的最新數字顯示，2025年年底香港人口的臨時數字為7,510,800人，與2024年年底的7,500,600人比較，增加10,200人，升幅為0.1%。

在同期內，本港錄得29,100名居民淨移入，但同時亦有18,900人的人口自然減少，其中出生人數為31,100人，死亡人數為50,000人。

截至2025年年底，總人口當中常住居民佔7,242,400人，流動居民則佔268,400人。

政府：輸入人才勞工抵銷人口自然減少

政府發言人表示，2025年年底的整體人口較2024年年底有所增加，主要受惠於各項吸引人才和輸入勞工措施，吸引來自世界各地人士移入香港，從而抵銷了人口自然減少的影響。