Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港人口｜至去年底達751萬按年增0.1% 政府：受惠於吸引人才及輸入勞工計劃

社會
更新時間：16:53 2026-02-12 HKT
發佈時間：16:53 2026-02-12 HKT

政府統計處今日（12日）公布，去年底本港人口臨時數字為751.08萬人，按年增加1.02萬人，升幅為0.1%。人口增長主要由於期間錄得2.91萬名居民淨移入，抵銷了1.89萬人的人口自然減少。

年底人口按年升0.1%

政府統計處發表的最新數字顯示，2025年年底香港人口的臨時數字為7,510,800人，與2024年年底的7,500,600人比較，增加10,200人，升幅為0.1%。

在同期內，本港錄得29,100名居民淨移入，但同時亦有18,900人的人口自然減少，其中出生人數為31,100人，死亡人數為50,000人。

截至2025年年底，總人口當中常住居民佔7,242,400人，流動居民則佔268,400人。

政府：輸入人才勞工抵銷人口自然減少

政府發言人表示，2025年年底的整體人口較2024年年底有所增加，主要受惠於各項吸引人才和輸入勞工措施，吸引來自世界各地人士移入香港，從而抵銷了人口自然減少的影響。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
4小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
9小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT