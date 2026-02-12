Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門Donki現鼠蹤 老鼠壽司冷櫃跳over  片主：嚇到隔籬都彈起 食環署 : 已檢控持牌人

社會
更新時間：17:08 2026-02-12 HKT
發佈時間：17:08 2026-02-12 HKT

大型連鎖日本超市現鼠蹤？有網民在社交平台分享影片，指日本連鎖超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）屯門市廣場分店有老鼠在壽司櫃狂奔，大玩跳over，衛生情況堪憂。食物環境衞生署發言人回覆《星島頭條》查詢時表示， 該署人員在相連的食物製造廠內發現鼠跡，遂向持牌人提出檢控。該署人員亦要求事涉處所須進行徹底清潔和消毒，並確認已將事涉食物銷毀，以保障食物安全。DONKI則暫未回應事件。

老鼠至少爬過10盒壽司

一名網民今早（12日）於社交媒體Threads上載兩段影片，指在DONKI屯門市廣場分店內一個壽司櫃內，發現一隻老鼠在擺放壽司的冷櫃內四圍瓹窿瓹罅，更在至少10盒壽司盒面上爬過，當遇到隔開壽司的間隔時，更大玩「跳over」。至於第二條影片則見到，該老鼠爬上第二個壽司冷櫃頂，在宣傳海報中間走動，當走至後方後便失去蹤影。片主在留言回覆時強調，有關的影片絕非AI片，更指當老鼠四周走動時，連她隔鄰的顧客都因老鼠的出現而「嚇到彈起一下」。

影片上載後，隨即惹起網民熱議，憂心衛生問題：「好大隻老鼠，我以後都唔想再買donki 啲壽司」、「好明顯膳食好好～咁大隻，麻煩報食環」；亦有人嘩然老鼠的size ：「大隻過d貓」；有人大呼「好癲， 食環啦，老鼠真係食得死人」；亦有指屯門區一向鼠患嚴重 。

食環署 : 已向持牌人提出檢控

食物環境衞生署發言人回覆時表示， 該署今日（12日）經1823接獲有關轉介後，已隨即派員到事涉食物業處所巡查。該署人員在相連的食物製造廠內發現鼠跡，遂向持牌人提出檢控。此外，該署人員亦要求事涉處所須進行徹底清潔和消毒，並確認已將事涉食物銷毀，以保障食物安全。食環署人員並給予負責人衞生教育，提醒其須時刻注意個人、食物和環境衞生，以及防鼠滅鼠的意見。食環署會繼續留意事涉食物業處所的衞生情況及採取適當行動，以保障食物安全及保持環境衞生。 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
4小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
9小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT