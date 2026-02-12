屯門Donki現鼠蹤 老鼠壽司冷櫃跳over  片主：嚇到隔籬都彈起 食環署 : 已檢控持牌人

大型連鎖日本超市現鼠蹤？有網民在社交平台分享影片，指日本連鎖超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）屯門市廣場分店有老鼠在壽司櫃狂奔，大玩跳over，衛生情況堪憂。食物環境衞生署發言人回覆《星島頭條》查詢時表示， 該署人員在相連的食物製造廠內發現鼠跡，遂向持牌人提出檢控。該署人員亦要求事涉處所須進行徹底清潔和消毒，並確認已將事涉食物銷毀，以保障食物安全。DONKI則暫未回應事件。

老鼠至少爬過10盒壽司

一名網民今早（12日）於社交媒體Threads上載兩段影片，指在DONKI屯門市廣場分店內一個壽司櫃內，發現一隻老鼠在擺放壽司的冷櫃內四圍瓹窿瓹罅，更在至少10盒壽司盒面上爬過，當遇到隔開壽司的間隔時，更大玩「跳over」。至於第二條影片則見到，該老鼠爬上第二個壽司冷櫃頂，在宣傳海報中間走動，當走至後方後便失去蹤影。片主在留言回覆時強調，有關的影片絕非AI片，更指當老鼠四周走動時，連她隔鄰的顧客都因老鼠的出現而「嚇到彈起一下」。

影片上載後，隨即惹起網民熱議，憂心衛生問題：「好大隻老鼠，我以後都唔想再買donki 啲壽司」、「好明顯膳食好好～咁大隻，麻煩報食環」；亦有人嘩然老鼠的size ：「大隻過d貓」；有人大呼「好癲， 食環啦，老鼠真係食得死人」；亦有指屯門區一向鼠患嚴重 。

食環署 : 已向持牌人提出檢控

食物環境衞生署發言人回覆時表示， 該署今日（12日）經1823接獲有關轉介後，已隨即派員到事涉食物業處所巡查。該署人員在相連的食物製造廠內發現鼠跡，遂向持牌人提出檢控。此外，該署人員亦要求事涉處所須進行徹底清潔和消毒，並確認已將事涉食物銷毀，以保障食物安全。食環署人員並給予負責人衞生教育，提醒其須時刻注意個人、食物和環境衞生，以及防鼠滅鼠的意見。食環署會繼續留意事涉食物業處所的衞生情況及採取適當行動，以保障食物安全及保持環境衞生。