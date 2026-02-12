35歲巴裔男3年前佐敦街頭遭追斬致死 3南亞裔青年1謀殺罪成囚終身 2人誤殺罪成監禁8年

2022年8月底凌晨35歲巴基斯坦裔男子步出佐敦華豐大廈後，遭5名南亞裔男子持刀追斬，身中多刀，逃至佐敦道與白加士街交界不支倒地，送院不治。3名涉案南亞裔青年受審後，陪審團裁定其中1人謀殺罪成，暫委法官祁彥輝依例判處他終身監禁；其餘2人被裁定誤殺罪成，則判囚8年。

謀殺罪成被告依例判終身監禁

被告38歲Singh Gurpreet早前被裁定謀殺罪成；30歲Singh Harwinder及28歲Singh Gurjinder被裁定謀殺罪脫、誤殺罪成。Singh Gurpreet過去曾有兩次傷人案底，其餘兩名被告則無案底。

法官今判刑指，雖然死者Fayzan Ali生前有犯罪或藥癮等問題，但不至於這種死法，Singh Gurpreet被陪審團裁定謀殺罪成，而法律上只有一種刑罰處理，遂依例判處他終身監禁。

另兩人非想殺害或重傷死者各判囚8年

至於其餘兩名被告，雖然陪審團肯定兩人有份參與襲擊死者的計劃，但兩人的角色與Singh Gurpreet不同，他們原本目的並非殺害死者，而僅僅是對死者造成一些傷害、而非重傷，在死者逃跑時也沒有追上。法官續指，雖然兩人過去沒有案底，但在此類案件中佔比重甚微，兩人須為其造成的後果接受懲罰，考慮到兩人的共同罪責，終判處即時入獄8年。

控方案情指，35歲巴基斯坦裔男死者Fayzan Ali生前曾有盜竊及毒品相關案底。閉路電視片段顯示，死者凌晨4時左右於佐敦道遭5名蒙面男子包括Singh Gurpreet等圍毆追斬，逃至白加士街交界不支倒地。5名兇徒其後徒步離開現場，Singh Harwinder及Singh Gurjinder駕駛電單車及私家車接載多名兇徒來往現場。

死者身中多刀大量失血死亡

死者最終送院不治，驗屍報告指死者身上有多處刀傷，大量失血致命，體內驗出可卡因及冰毒。警方在案發現場檢獲板球袋及玻璃碎，另於某地盤天台起出4把刀，其中1把刀上驗出死者基因；涉案私家車上則驗出Singh Gurjinder基因。當晚案發前Singh Gurpreet曾到尖沙咀警署報案，指同日下午在重慶大廈喝酒消遣，醉酒時遭陌生男子無故從後以硬物施襲，對方逃去無蹤。

案件編號：HCCC299/2024

法庭記者：王仁昌