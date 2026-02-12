赤柱發展｜食環署活化赤柱海濱小賣亭 引入單一營運者 設露天茶座兼可賣酒

赤柱是本港著名的旅遊景點，惟啟用約19年的赤柱海濱小賣亭近年出租率「清零」，即100%空置，有礙本港推動「無處不旅遊」。食物環境衞生署今日（12日）邀請市場就赤柱海濱小賣亭的未來營運提交意向書，擬引入露天茶座兼可賣酒，以及舉辦現場音樂表演及周末市集等，冀活化赤柱海濱小賣亭，將該處打造成文化及社交活動的中心。食環署指該露天空間極具潛力作旅遊或市民休憩用途。

引入單一營運者 打造更具整體性及活力市集環境

食環署認為以改變小賣亭的經營模式，引入單一營運者，將管理責任全面交由營辦者負責，有助促進小賣亭在餐飲、零售及推廣活動等不同範疇之間的協同效應，從而打造更具整體性及活力的市集環境。

赤柱海濱小賣亭現況。食環署文件

根據擬議的轉型計劃，食環署將把攤檔正前方現時劃為公共座位間的空間納入小賣亭內，讓營運者全權控制公共座位間的布局和設計，食環署對將公共座位間用作小賣亭內食肆的戶外座位持開放態度，藉此擴闊餐飲選擇及提升小賣亭的整體吸引力 。營運者可自費重新設計公共座位空間，充分利用四周的海景和休閒氣氛。營運者可引入豆袋、沙灘椅或其他創意傢具等現代化舒適座椅，令公共座位間搖身一變成具吸引力又充滿活力的空間，鼓勵訪客逗留更長時間。

食環署希望增加小賣亭的餐飲選擇，包括咖啡、小 食，並可考慮提供酒精飲品。為提供更多元化的食物選擇，營運者可以邀請餐飲企業經營者管理部分攤檔。

赤柱海濱小賣亭現況。食環署文件

食環署對部分攤檔售賣本地及傳統手工藝品、文化產品和現代生活用品持開放態度，以打造既反映赤柱文化特色，亦能迎合現今訪客興趣的市集。營運者可引入本地品牌作為攤檔經營者，讓他們有機會直接向顧客展示產品，售賣多樣化而具本地特色的貨品 ， 包括傳統手工藝品和現代商品，令小賣亭成為更多元化和有趣的購物好去處。

可舉辦現場音樂表演、小型藝術展覽及周末市集

營運者可舉辦 「工藝佳餚巡禮」等結合手工藝展示與餐飲體驗的主題活動，亦可舉辦現場音樂表演、小型藝術展覽及周末市集。這些活動將有助提升人流，促進社區參與，令小賣亭不單是傳統市場，也是文化及社交活動的中心 。

食環署對劃定小賣亭內某範圍作寵物友善休憩區的構思持開放態度。食環署文件

食環署對劃定小賣亭內某範圍作寵物友善休憩區的構思持開放態度。類似的寵物友善休憩區已在本港多個露天及海濱場地，例如露天咖啡茶座、海濱長廊及文娛康樂設施成功推行。事實證明，這些休憩區能吸引穩定的客源。 如在小賣亭設寵物友善休憩區，並配合合適的管理措施， 可在營造輕鬆及家庭友善環境的同時，確保公共健康及衞生標準得以維持。

食環署邀請市場在未來4個月向署方提交意向書，詳情可參閱食環署網頁。



