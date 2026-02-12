Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

清廉指數上升至12位 胡英明：證香港具備良好法治基礎

社會
更新時間：14:52 2026-02-12 HKT
發佈時間：14:52 2026-02-12 HKT

國際反貪組織「透明國際」（Transparency International）公布「2025貪腐印象指數」（Corruption Perceptions Index，CPI）報告，香港廉潔度在全球182個國家及地區中排名第12位，較上一年排名上升5位，錄得自1995年首次公布以來，最大升幅的排名之一，亦是亞洲區的第二名。

香港具備良好法治基礎 有效遏止貪污

廉政專員胡英明歡迎調查結果，認為調查進一步認證國際社會對香港廉潔文化的肯定和認同。胡英明表示，香港今年在「透明國際」調查中獲得良好的評價，證明香港具備良好法治基礎，有效遏止貪污；同時特區政府一直全力支持廉署的肅貪倡廉工作，加上全香港市民上下同心，維護廉潔核心價值，攜手共建廉潔社會的豐碩成果。

「清廉指數」自1995年首次公布以來，香港一直保持在全球首20名內。
「清廉指數」自1995年首次公布以來，香港一直保持在全球首20名內。

胡英明亦補充，廉署過去一年在執法、防貪、社區教育和國際合作方面均全力以赴，不斷提升實力，取得多方面的突破和成就，成為世界各地的反貪典範。廉署會持續有效、獨立和公正地執行反貪職責，與香港同行，以維護得來不易的廉潔美譽。

自透明國際的「清廉指數」在1995年首次公布以來，香港一直保持在全球首20名內，是亞太區最好表現的地區之一。

相關新暈：2025貪腐印象指數︱香港清廉排名上升至12位中國續排76 全球平均42分創新低

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
4小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
9小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT