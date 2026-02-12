清廉指數上升至12位 胡英明：證香港具備良好法治基礎

國際反貪組織「透明國際」（Transparency International）公布「2025貪腐印象指數」（Corruption Perceptions Index，CPI）報告，香港廉潔度在全球182個國家及地區中排名第12位，較上一年排名上升5位，錄得自1995年首次公布以來，最大升幅的排名之一，亦是亞洲區的第二名。

香港具備良好法治基礎 有效遏止貪污

廉政專員胡英明歡迎調查結果，認為調查進一步認證國際社會對香港廉潔文化的肯定和認同。胡英明表示，香港今年在「透明國際」調查中獲得良好的評價，證明香港具備良好法治基礎，有效遏止貪污；同時特區政府一直全力支持廉署的肅貪倡廉工作，加上全香港市民上下同心，維護廉潔核心價值，攜手共建廉潔社會的豐碩成果。

「清廉指數」自1995年首次公布以來，香港一直保持在全球首20名內。

胡英明亦補充，廉署過去一年在執法、防貪、社區教育和國際合作方面均全力以赴，不斷提升實力，取得多方面的突破和成就，成為世界各地的反貪典範。廉署會持續有效、獨立和公正地執行反貪職責，與香港同行，以維護得來不易的廉潔美譽。

