財政預算案2026｜學會倡成立財政效率檢討工作組設理財KPI 公務員續凍薪

新一份財政預算案公布在即，香港公共管治學會（12日）提出多項建議，建議為每個政策局設立理財KPI，並成立財政效率檢討工作組，為政府節省資源；亦建議公務員凍薪，檢討公務員津貼及福利。

倡設理財KPI及公務員凍薪

香港公共管治學會理事長陳財喜表示，本港財政預算應有具體策略對接國家「十五五規劃」。他建議為各政策局設立理財KPI，並成立財政效率檢討工作組，以節省政府資源。他舉例指「政府一份文件都要經過幾張檯先可以蓋到印。」，如可以減省政府行政費用，「由經4個人減到2個人」，相信有助減省行政支出，「應慳則慳，應使則使」。惟無固定百份比，認為部分部門或可減省更多，需要經工作組研究再訂目標。學會同時建議檢討各政府基金狀況，若有虧損應將投資撥回庫房。

公務員薪酬方面，陳財喜建議凍薪，並檢討房屋、子女教育等津貼福利，稱「呢啲係咪老奉一定要俾嘅呢」。他指出，相關津貼支出可達公務員薪酬總額的十分之一，認為有調整空間。

倡針對性派消費券 設失業貸款

陳財喜亦建議，針對特定人群發放一次性消費券5000元，包括照顧者等。並為失業人士設立每月5000元生活補助貸款，最多12個月，失業者在找到工作後分期還給政府。

在金融投資方面，陳財喜建議組織專業隊伍在「一帶一路」地區進行路演吸收IPO來港，亦需加強對來港上市的公司監管，以保證IPO質素，並要求金融管理局制定與香港金融安全相關的預案，建立財政風險預警指標體系。

倡加足球博彩稅

在稅收方面，陳財喜建議提高子女免稅額；調高利得稅0.5%，並設累進徵收利得稅；寬減薪俸稅；寬減一季差餉，上限為2000元。並針對中產階層，調整稅階與優化「雙租/貸」扣稅額，將薪俸稅邊際稅階由現時的50,000港元擴大至60,000，以減緩因通脹導致的影響；及將「居所貸款利息扣除」及「住宅租金稅項扣除」的每年上限由10萬元提升至12萬元。他亦建議當局提供稅務優惠引進AI產業，吸引外資投資AI。

陳財喜亦建議將足球博彩稅由50%增加至70%；並調高每支香煙煙草稅至5毫。他更認為亦應提高籃球博彩稅，因此舉有助打擊非法賭博。

記者：李健威