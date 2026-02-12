私隱專員公署3.31辦企業峰會 聚焦AI安全與網絡威脅 免費報名先到先得

私隱專員公署聯同香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）將於3月31日（星期二）合辦「人工智能安全及網絡安全企業峰會」，並獲數字政策辦公室擔任策略夥伴。峰會費用全免，名額有限，並採用先到先得的方式報名。有意參加者請於2026年3月27日（星期五）下午5時或之前於峰會網站內填妥並遞交網上登記表格。

峰會圍繞AI與網絡安全兩大範疇

峰會將於香港會議展覽中心舉行，並圍繞「AI安全」及「網絡安全」兩大範疇，分別設有主題演講及專題討論環節。活動將匯聚相關領域的頂尖專家、行業領袖、政策制定者及企業管理層，共同探討瞬息萬變的AI安全與網絡安全形勢及威脅，交流創新的解決方案，並分享在AI時代加強網絡安全和個人資料保障的真知灼見。

峰會將於香港會議展覽中心舉行，並圍繞「AI安全」及「網絡安全」兩大範疇。

峰會為各界提供交流與知識分享平台

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，AI的應用為企業開啟無限機遇，但同時亦對保障個人資料私隱帶來風險。企業必須未雨綢繆，在創新與保障個人資料私隱之間取得平衡，方能在AI時代持續發展。今次峰會為各界提供一個寶貴的交流與知識分享平台，就如何以「私隱友善」的方式開發和使用AI向企業提供實用指引，務求築牢安全防線，強化創科驅動。

HKIRC主席李帆風表示，網絡安全是企業持續發展的重要基石。面對層出不窮、瞬息萬變的網絡攻擊，企業必須採取前瞻性策略，全方位識別與預防潛在風險，確保數據及系統安全，為香港的數碼生態注入更強韌的保障，藉此推動本地數字經濟的可持續發展，進一步鞏固香港作為國際數碼樞紐的領先地位。

私隱專員公署誠邀各界踴躍參與，藉此提升機構，包括中小型企業的風險意識與防禦能力，以應對在營商環境中所面對的AI安全及網絡安全風險，攜手構建更安全、更具韌性的數字香港。

峰會詳情：