農曆新年天氣｜年廿八新界氣溫或達28°C 早晚潮濕大掃除要提早 年廿九有薄霧、微雨

社會
更新時間：12:46 2026-02-12 HKT
發佈時間：12:46 2026-02-12 HKT

天文台昨日(11日)發表天氣隨筆，指一股清勁的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。隨著偏東氣流緩和，情人節至年廿九部分時間有陽光，日間溫暖，市區最高氣溫會達24、25度左右 ，新界會再高兩三度。同時，年廿八及年廿九早晚較為潮濕，如果要大掃除、洗邋遢可能要提早了。

年廿九有薄霧 初一有微雨

至於農曆新年的天氣，天文台預料一股東北季候風會在年廿九（2月16日）開始逐漸影響廣東沿岸。天文台又指，有電腦預報模式預料季候風到達的時間較早；有部分電腦模式則預料季候風會在年廿九較後時間到達。這會影響年廿九日間至年初一早上的天色和微雨持續時間。

初二水汽較多 有利雲層形成

天文台又預料，受清勁至強風程度的東北季候風影響，年初一及年初二大致多雲，風勢頗大，天氣稍涼。按照現時預測，年初二低層水汽仍會較多，有利雲層形成，但當日較後時間風勢或會開始緩和，煙花匯演的影響仍要視乎屆時雲底高度及季候風的強度。預料雲層會在年初三轉薄，天色會較為明朗。

情人節天氣潮濕 初二氣溫稍為下降

根據天文台的9天天氣預報，情人節至初一(2月14日至17日)的濕度高達95%，當中年廿九(16日)更有薄霧，亦有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光及溫暖。而初一(17日)最高氣溫稍為下降，氣溫介乎18至21度，大致多雲。初時有一兩陣微雨，部分地區能見度較低。初二(18日)最低氣溫17度，最高氣溫21度，大致多雲。日間短暫時間有陽光及乾燥。
 

