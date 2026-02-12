屯門井頭村謀殺｜涉用不鏽鋼煲殺夫被控謀殺 五旬婦留醫無法出庭 下周一再訊
發佈時間：12:32 2026-02-12 HKT
屯門井頭中村謀殺案，63歲丈夫與51歲妻子時有口角，妻子本周一涉嫌用不鏽鋼煮食煲殺夫，女兒下午放學回家發現父親昏臥床上，報案求助。涉案妻被控1項謀殺罪，原訂今早在屯門裁判法院首次提堂，惟因身體不適暫時留醫，案件押後至下周一再訊，以待被告出院應訊，期間被告交由警方看管。
51歲家庭主婦何惠霞，被控於2026年2月9日，在香港新界屯門新秀街井頭中村65號謀殺陳均坪。
案件編號：TMCC302/2026
法庭記者：陳子豪
