杜拜抵港航班再現「機艙老鼠」 內地漢認偷乘客逾4.2萬元鑽戒及手鐲 還押候懲

內地漢去年7月在杜拜飛往香港的航班上，偷竊女乘客的鑽石戒指及Christian Dior手鐲，價值逾4.2萬港元，在警誡下承認因一時貪心犯案。內地漢今早在區域法院承認在飛機上作出擾亂秩序的行為罪，法官林偉權關注被告乘搭飛機的次數頻密，質疑被告或專門「揀一啲認為有錢乘客會搭嘅航班路線」而犯案，下令將案件押後至3月12日判刑，待控方索取被告的出入境紀錄，期間被告還押候懲。林官明言，案件性質嚴重，涉及跨境因素，若縱容或輕視案件，無疑鼓勵他人犯案，故需判處阻嚇性刑罰。

專揀有錢乘客所搭航班路線下手？

現年48歲被告彭毅，報稱無業，被控在飛機上作出擾亂秩序的行為罪。控罪指，彭於2025年7月17日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的非香港控制的飛機（即由杜拜飛來香港的阿聯酋航空航班）上作出擾亂秩序的行為，以致危及或相當可能會危及該飛機上的良好秩序和紀律。

林官關注，被告是中國公民，在內地任職散工，月入3千元人民幣，依被告此背景及收入，究竟被告去杜拜的目的是甚麼。林官另質疑，被告的護照顯示被告頻繁地出國，直指「（被告）搭飛機多過你同我」，關注被告是否有預謀犯案「專門係飛機落手，瞄準機會偷嘢，影響航空公司聲譽」，故要求控方調查被告的出入境紀錄。林官明言，案件涉及跨境因素，被告或「揀一啲認為有錢乘客會搭嘅航班路線」犯案，若縱容或輕視案件，無疑鼓勵他人犯案，故需判處阻嚇性刑罰。

阿聯酋航班上作案惹乘客懷疑拍片揭發

案情指，去年7月17目，一架阿聯酋航空的航機由杜拜出發飛往香港。在飛航途中，男乘客留意到被告從艙頂置物櫃取出一個白色LV手袋，放在座位後開始翻尋，男乘客覺可疑遂拍下被告的舉動，影片約長6秒。被告及後將手袋放回艙頂置物櫃。男乘客後來得知手袋並不屬於被告，是屬於機上的一名女乘客，故將被告的所作所為告知女乘客。

女乘客立刻檢查手袋，發現袋中一隻約2.4萬港元的鑽石戒指，及一隻約1.8萬元的Christian Dior手鐲不翼而飛。女乘客將事件告知機艙服務員，機艙服務員其後向警方報案。被告在翌日凌晨12時許被捕，被告在警誡下指，自己乘搭航班時，因一時貪心而從艙頂置物櫃取出不屬於自己的手袋，並想看看手袋內有沒有貴重物品，終從手袋中取走戒指及手鐲。惟得知部分乘客留意到他的犯案行為，故將戒指及手鐲丟進垃圾袋。

