政府大力擴展電動車充電設施 目標2035年增至萬支高速充電樁 支援約50萬輛電動車

政府2021年公布《香港電動車普及化路線圖》，推動新能源交通發展，涵蓋財政誘因、配套建設及充電網絡擴展等不同措施，種種政策誘因下漸見成果。有專家認為，政府可循序漸進增建高速充電樁，為未來進一步推動電動車發展打好基礎。



截至2025年底，本港電動車登記總數已突破14.9萬輛，佔整體車輛16.3%，以私家車尤為突出。電動私家車滲透率(即首次登記車輛中電動車的百分比)由2021年的24%，激增至2025年逾70%，達至每10輛新登記私家車中，有超過7輛屬電動車，增速屬世界前列。



電動私家車越趨普及，充電設施需求同樣激增，政府近年擴展電動車充電設施，目標在2027年中前，將全港充電停車位總數由目前約14萬個增至約20萬個，增幅超過4成。公眾充電樁數目更已由2021年4,700支，大幅增至去年底約16,400支，增幅達2.5倍。



政府目前雙線發展充電網絡，即私人充電停車位和公共充電網絡，以支援不同電動車需要，例如2020年起分兩階段推出合共35億元的「EV 屋苑充電易資助計劃」，推動私人屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，方便車主在住所停車位充電。

雙線發展充電網絡 高速充電樁成未來骨幹

公共充電網絡方面，政府以高速充電樁為骨幹，針對支援無法使用私人充電停車位及充電需求高的商用電動車，例如去年中推出的3億元「高速充電樁鼓勵計劃」，以及推動油站轉型為高速充電站或加裝充電設施的措施。這些高速充電樁已逐步投入使用，提供更便捷充電，進一步加速電動車普及進程。



隨著充電技術發展，固態電池等理應電力容量更高、充電更快的電池即將面世，將來每支充電樁的充電速度更快，能服務更多電動車，屆時所需的充電樁數目亦會有優化空間。



政府上月在立法會環境事務委員會表示，目標是在 2035年增至約1萬支公共高速充電樁，可支援約50萬輛電動車，以更方便電動車使用者。立法會議員陳紹雄認同政府大力推動高速充電網絡發展方向正確，相信1萬支公共高速充電樁能滿足需求，未來應在合適市區位置加設充電功率達100千瓦或以上的高速樁，節省排隊輪候充電時間。

充電站智能化成新焦點

另一立法會議員林銘鋒認為，政府在擴展充電網絡時，毋須盲目追求充電樁數目，須考慮選址位置，參考科技發展和市場需要，避免資源錯配，同時新充電站需智能化，實現無人化及電子支付。



港大創新及資訊管理學學術領域主任萬智璽教授接受《星島》訪問時表示，本港推動電動車發展的市場導向策略在全球領先，追求充電樁數量之餘，他建議港府牽頭打造統一的智能化充電資訊平台，以應對日益增長的充電需求。



萬智璽指，現時本港各充電服務商的資訊分散在自家APP，司機常在到達後才發現沒有空位或需長時間輪候。他建議仿傚內地高德或百度地圖，憑龐大流量整合實時充電資訊，在符合私隱、數據法規前提下，聯同大學及業界打通各充電營運商數據，構建統一平台。



他認為未來應重點從室內轉向室外場景，循序漸進增建高速充電樁，如改建或在加油站加設快充設施。此外，他認為「換電」模式對充電時間高度集中的商用車，例如的士、巴士、小巴等優勢尤其明顯，不但能節省大量時間，更能避免因集中充電對電網造成的巨大負荷。



他以內地電池龍頭「寧德時代」為例，指換電站佔地面積並非想像中龐大，其主要挑戰在於投入成本遠高於技術成熟的充電樁，成功與否依賴市場需求及與車廠合作。