商場免費儲物櫃爆滿 旅客行李堵塞走火通道 大律師指或違法 商場咁回應…

大型商場為顧客提供免費儲物服務原是便民之舉，惟當設施供不應求時，或會引發意想不到的問題。近日，有網民在一所大型商場内，目睹有旅客因儲物櫃已滿，竟將多件行李隨意堆放在走火通道外，完全堵塞通道。事件引起網民猛烈批評，有大律師指，雖然相關舉動確有可能觸犯消防條例，但執法上存在困難。

網民直斥離譜 質疑商場消防安全

該網民指，在一間設有免費儲物櫃的大型商場內，發現儲物櫃已全部額滿。然而，部分旅客並未因此尋找其他收費寄存服務，反而選擇將行李箱放置於消防通道門外，事主隨後已即時通知工作人員，「佢地話搵人去搬走佢（行李）」。

此事件迅速在網上發酵，不少網民直斥行為離譜，「衰格到咁，搬走晒啲行李再罰錢就啱」、「其實最唔明係點解唔放喺酒店？拉得篋嚟相信都應該會瞓一晚，咁點解唔直接放喺酒店」，另外亦有網民留言表達不滿，指該商場「其實唔係好注重消防安全」，並分享過往投訴防煙門被打開的經歷。許多人建議事主應直接向消防處舉報，認為此舉比通知商場更為有效，有留言稱「你報消防搞，（商場）先會認真解決」。

此外，部分網民則以諷刺的口吻表達不滿，笑言旅客的行為變相令「Call 商場保安變左免費保管」，更稱商場的閉路電視成了「免費睇實啲行李」的工具。

陸偉雄：阻塞消防通道雖違法 惟檢控流動旅客有難度

大律師陸偉雄接受《星島頭條》訪問時表示，雖然根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4A條，任何人在公眾地方造成阻礙均屬違法，但該條例未必適用於商場內部，因商場是私人物業，並非政府管轄的馬路、行人路等公眾地方，故規管權在於其管理公司。

對於堵塞消防通道的行為，陸偉雄指，此舉確有可能觸犯消防條例，但執法上存在困難。他解釋，執法成功與否，需視乎阻塞面積、影響程度及持續時間，「如果是住戶長期擺放雜物，執法就容易。但那些遊客是流動性的，你轉頭報警，消防來到，他可能已經走了，作用不大。」陸偉雄強調，在此類事件中，商場管理公司的責任遠大於旅客。他認為旅客未必清楚規定，管理一方應更積極地履行其管理責任。

商場：如發現無人看管物品會即時採取行動

該商場回覆《星島頭條》查詢指，他們於三樓、四樓及八樓提供先到先得自助物品寄存服務，以便利蒞臨消費的顧客，已在當眼位置張貼告示，提醒使用該項免費服務的顧客，需遵守相關守則。未能存放於儲物櫃的物品，顧客須自行看管。為保持商場地方整潔及安全，職員會定期巡視不同樓層，如發現無人看管物品，會即時根據失物認領程序採取相應行動。

記者：郭文卓