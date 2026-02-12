精彩全運回顧︱十五運和殘特奧締歷來佳績 香港運動員 我們的驕傲
香港健兒在第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會（殘運會）暨第九屆特殊奧林匹克運動會（特奧會）（統稱為「殘特奧會」）各賽場上的表現，讓人眼前一亮，取得歷屆最佳戰績，成為香港人的驕傲，留下光輝的印記。
在歷時兩個月的精彩競賽中，香港運動員奮力拼搏，於十五運會中收穫9金、2銀、8銅的亮麗成績。其中，「小女車神」李思穎更成為本屆奪金最多的香港選手——她先在珠海成功衛冕女子個人公路賽冠軍，再於香港主場搭檔梁穎儀，摘下女子麥迪遜賽金牌，隨後更在女子全能賽首度登上頒獎台最高處，一舉贏得「三金皇后」美譽。
三度出征奧運的香港「女飛魚」何詩蓓，同樣表現奪目。她在200米及100米自由泳強勢奪金，其後更在短短5分鐘內，連續出戰50米蛙泳與50米自由泳決賽，再添兩面銅牌，以4枚獎牌為香港泳壇寫下閃亮一頁。而劍擊場上，張家朗、蔡俊彥、梁千雨和吳諾弘攜手出擊，在男子花劍團體賽中以凌厲攻勢與沉穩劍風，力克福建隊，奪得香港首面全運會擊劍金牌。
此外，今屆殘特奧會香港代表團規模歷來最大，共派出超過280位運動員與約140位隨隊工作人員及醫護團隊成員，分別參與殘運會14個競賽項目、4個大眾項目，以及特奧會7項賽事。最終代表團勇奪52金、50銀、40銅，共142面獎牌，創下歷史最佳戰績。
每一面獎牌的背後，都是運動員以汗水與意志鑄成的動人篇章，真切展現了堅毅不屈、自強不息的體育精神。
殘疾健兒堅毅不屈
