艾德金融前助理副總裁認偷公司1922萬元 豪賭買名錶房車過奢華生活 官斥貪婪判囚6年半

月薪4.5萬元的時任艾德金融助理副總裁，5年前挪用客戶資金並製造虛假付款指令，以及以董事預簽空頭支票自行套現，共盜取公司近1922萬元，另自設公司洗黑錢約391萬元。他今於高等法院承認盜竊及洗黑錢共5罪，法官郭啟安判刑時指，被告身為公司高層嚴重違反誠信，涉案金額龐大，持續兩年的犯罪手法精密，需判處具阻嚇性的刑罰，以維護公眾對金融專業的信心，遂判囚6年半，另下令將被告以贓款購買的四隻名錶交還予受害公司，以彌補部分損失。

挪用公司及客戶資金1922萬兼洗黑錢391萬

被告沈樂文承認3項盜竊罪及2項洗黑錢罪，其承認案情指被告原在Eddid Securities and Futures Limited（艾德金融）任職公司財務及會計經理，及後升任助理副總裁，掌握公司支票簿及電子銀行賬戶的唯一簽署權，他在2021年至2023年間，利用公司董事在疫情期間簽署的空白支票，自行填寫金額並存入自己戶口套現港幣74.8萬元，另濫用電子銀行簽署權，挪用客戶提款資金，製造虛假付款指令，從兩個賬戶中分別盜取港幣近446萬元及1402萬元，即在2021年至2023年間共盜取了艾德金融近1922萬元。

被告其後自設公司Arvin Consulting Ltd (ACL)，收取港幣1450萬元，另把近260萬元轉帳至其朋友經營的WM Business Services，又把132萬元轉帳至由其朋友擔任公司秘書的CAN Consultants Ltd，再把5.7萬元暫時轉給一位舊同學。

持續兩年犯案手法精密又多樣

被告在錄影會面中承認他主要因賭博成癮而犯案，他估計盜取公司約港幣1100萬元，但當中99%已在賭博中全部輸光，他另以贓款及賭博贏款購買四隻名錶：兩隻勞力士（Rolex）、一隻百年靈（Breitling）、一隻宇舶（Hublot）以及一輛平治房車。

法官郭啟安判刑時指，涉案金額逾港幣1920萬元，被告身為公司高層嚴重違反誠信，犯案持續近兩年，犯罪手法精密又多樣，包括濫用空頭支票、製造虛假付款指令、濫用電子銀行簽署權、利用多個戶口洗黑錢，破壞金融系統完整性。

郭官提到，被告贓款用於個人享樂，全部耗於賭博及購買名錶房車，顯示他為人貪婪，以贓款維持其奢華生活，另考慮被告曾有穩定工作及良好品格，及早認罪，全面配合警方調查，節省司法資源，亦無犯罪前科，現已深感後悔，又在還押期間進修，而且儘管公司因本案遭受了重大財務損失，但這對其財務狀況並無產生任何不利影響，終判囚6年半。

案件編號：HCCC27/2025

法庭記者：劉曉曦