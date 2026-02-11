屯門虐兒案｜小雪兒康復見曙光 獲批法援展開司法程序 母親：為女兒尋求公義

2024年發生的屯門虐兒案，當時僅一歲的女童「小雪兒」疑慘遭社區保姆虐待，醫生診斷其因傷導致左腦萎縮死亡、終身殘障、視聽能力、智力等各方面嚴重受損。一直跟進事件的立法會議員鄧家彪今日（11日）與「小雪兒」的母親舉行記者會，感謝社會各界的關懷與援助。小雪兒媽媽表示，目前已成功獲得法律援助，將按計劃展開法律程序，為女兒尋求公義，冀透過司法程序令真相大白。

母親哽咽感謝支持：每點進步都是奇蹟

小雪兒媽媽表示，過去兩年社會上有無數善心人伸出援手，一家人從最初的絕望，逐漸看見曙光，指小雪兒能夠有今天的進步，全賴每一位好心人支持。她又哽咽道，「小雪兒每一點進步都係一個奇蹟，係集大家嘅力先做到」，說明捐助者的善心沒有白費。

康復資源耗盡 鄧家彪籲各界續支持

事隔兩年，小雪兒快將3歲，記者會上亦展示了小雪兒醫療及復康治療進度的成長片段。片中可見小雪兒在接受治療時因痛楚及恐懼而哭泣，但在訓練後已有進步。母親透露，小雪兒現時能説出「爸爸媽媽」、「食蘋果」等簡單發音；起初醫生建議做「胃造口」，到現時可以自己咀嚼到剪碎的固體食物；目前正學習穿衣和扣鈕。她又指小雪兒未來或入讀特殊學校，但仍須作持續康復訓練，希望縮短與同齡發展的差距，將來不要成為社會負擔。

不過資源面臨用盡，鄧家彪呼籲社會各界繼續支持小雪兒復康進展。《強制舉報虐兒條例》上月20日生效，鄧家彪相信條例有助強化社會對保護兒童意識，而清晰定義何謂虐兒，亦能讓專業人士更易作出判斷。

記者、攝影：陳俊豪

《強制舉報虐兒條例》2026年1月20日生效。