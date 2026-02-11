Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港燈節能減排資助計劃見成效 助社福機構年減逾180公噸碳排放 鄭祖瀛到訪為長者送暖

社會
更新時間：17:22 2026-02-11 HKT
發佈時間：17:22 2026-02-11 HKT

港燈「智惜用電服務」旗下「節能共享資助計劃」去年推出加強版，為非住宅客戶、社福機構及學校提供最高 300 萬元全額資助安裝高能源效益設備（包括電廚房、空調設備）、節能屋頂塗層或太陽能光伏系統，推動低碳環保。港燈董事總經理鄭祖瀛今日（2月11日）到訪首間受惠機構筲箕灣東華三院方樹泉社會服務大樓，大樓預計可以在一年內減少約15%至20% 的整體碳排放，成績令人鼓舞。 

鄭祖瀛在東華三院團隊陪同下，詳細了解大樓內多項節能升級項目的落實情況，包括已更換為一級能源標籤的冷暖空調系統、LED 節能照明、在合適通道加裝的感應裝置、以電力為主的廚房設備、電乾衣機，以及在天台採用具降溫效能的防熱塗層等多項措施的落實情況。 

港燈董事總經理鄭祖瀛了解東華三院方樹泉社會服務大樓如何透過港燈「節能共享資助計劃」推行多項節能工程，成功節省能源使用， 減少碳排放。
鄭祖瀛（中）特別探訪行動不便的長者，親手送上新年福袋，表達節日關懷。
一系列節能減排措施，不僅有效提升大樓在照明及空調方面的能源效率，大樓全年可減少超過 180 公噸的碳排放 ，相當於種植 5,200 棵樹。 

鄭祖瀛表示：「港燈一直致力推動節能減碳，透過『智惜用電服務』旗下『節能共享資助計劃』，以創新節能方案協助社會各界提升設施效能。方樹泉社會服務大樓的節能成果，正好印證相關措施亦能兼顧環保效益與營運效益。我們期待未來能支援更多合資格的申請者，共同朝着香港的碳中和願景邁進。」 

鄭祖瀛補充，港燈將繼續與社會各界緊密合作，在提升能源效益、引入智慧管理，以至推動可再生能源應用等多方面著手，全方位推動節能減碳，為香港社會締造更綠色、可持續的生活環境。 

新春將至，鄭祖瀛聯同港燈服務隊成員向大樓內護理安老院近 200 名長者派發新年福袋，送上節日祝福與關懷，又為長者們準備了地道的筲箕灣名物「魚蛋（魚丸）拼片頭（魚片頭）」作為晚餐加餸，亦希望藉此支持地區經濟。

另外，鄭祖瀛亦特別探訪多位行動不便或需長期臥床休養的長者，提前向他們拜年，並與他們閒話家常，氣氛溫馨。
 

