農曆新年｜東壩專線小巴9A加開服務  將靈活加密班次  漁護署加強巡邏營地

一連9日的內地春節黃金周即將來臨，約有143萬內地旅客經各海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次按年增加約6%。西貢萬宜水庫東壩是內地客訪港郊遊熱點之一，運輸署表示，已與新界專線小巴第9A號線（北潭涌—萬宜水庫東壩）營辦商協調。今（15日）至2月23日(年初七)，除周末及公眾假期提供服務外，平日亦提供服務。

今晨首班車提早至8時半後開出

今早往萬宜水庫東壩的首班車，已由上午9:30提早至約8時半後開出，方便更多遊人。

而小巴會按內地春節黃金周期間( 2月15日至23日 )的需求加密班次，調配額外車輛，由一般周末及假期的4輛小巴，大幅增至不少於30輛，並預留後備車輛和司機。營辦商亦會配合警方交通管制措施，靈活加密班次，疏導候車乘客。

運輸署團隊已於北潭涌漁農自然護理署關閘前方設置信息顯示屏，向駕駛人士及遊人發布通往東壩一帶的道路交通情況。同時會與營辦商緊密聯繫，密切留意乘客需求及交通情況，適時作出相應安排。 運輸署呼籲旅客預留充裕時間，並留意「香港出行易」App的最新交通消息。

已優化破邊洲觀景台告示牌及圍障

另外，為迎接假期人潮，漁護署郊野公園團隊已提早部署作好準備。由今個周末開始，團隊會加強東壩一帶設施管理、增設流動洗手間；破邊洲觀景台的告示牌及圍障經已優化，提醒遊人切勿靠近懸崖。

同時，政府會加派人員於東壩、破邊洲，教育遊人不要越過圍障或行捷徑、自己垃圾自己帶走，並密切監察現場情況，有需要時實施人流管制，安排遊人排隊輪候；而於熱門郊遊熱點及營地（如浪茄灣、西灣、鹹田灣等），加強宣傳郊遊及露營守則、愛護環境及妥善處理垃圾。

郊遊熱點及營地增設垃圾收集設施及增加清理次數，加強設施清潔，努力保持郊野公園潔淨，加強郊遊熱點及營地的巡邏及執法——早前元旦假期，郊野公園人員已對超過50位違規人士採取執法行動。

該署提前與相關部門協調合作，加強清潔，作出適當交通安排。漁護署亦夥多個機構合作，透過各種宣傳渠道包括內地社交平台加強宣傳教育，提醒遊客來港行山露營的注意事項及遵守相關法規。