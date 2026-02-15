Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年｜東壩專線小巴9A加開服務  將靈活加密班次  漁護署加強巡邏營地

社會
更新時間：11:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-15 HKT

一連9日的內地春節黃金周即將來臨，約有143萬內地旅客經各海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次按年增加約6%。西貢萬宜水庫東壩是內地客訪港郊遊熱點之一，運輸署表示，已與新界專線小巴第9A號線（北潭涌—萬宜水庫東壩）營辦商協調。今（15日）至2月23日(年初七)，除周末及公眾假期提供服務外，平日亦提供服務。

今晨首班車提早至8時半後開出

今早往萬宜水庫東壩的首班車，已由上午9:30提早至約8時半後開出，方便更多遊人。

而小巴會按內地春節黃金周期間( 2月15日至23日 )的需求加密班次，調配額外車輛，由一般周末及假期的4輛小巴，大幅增至不少於30輛，並預留後備車輛和司機。營辦商亦會配合警方交通管制措施，靈活加密班次，疏導候車乘客。

運輸署團隊已於北潭涌漁農自然護理署關閘前方設置信息顯示屏，向駕駛人士及遊人發布通往東壩一帶的道路交通情況。同時會與營辦商緊密聯繫，密切留意乘客需求及交通情況，適時作出相應安排。 運輸署呼籲旅客預留充裕時間，並留意「香港出行易」App的最新交通消息。

已優化破邊洲觀景台告示牌及圍障

另外，為迎接假期人潮，漁護署郊野公園團隊已提早部署作好準備。由今個周末開始，團隊會加強東壩一帶設施管理、增設流動洗手間；破邊洲觀景台的告示牌及圍障經已優化，提醒遊人切勿靠近懸崖。

同時，政府會加派人員於東壩、破邊洲，教育遊人不要越過圍障或行捷徑、自己垃圾自己帶走，並密切監察現場情況，有需要時實施人流管制，安排遊人排隊輪候；而於熱門郊遊熱點及營地（如浪茄灣、西灣、鹹田灣等），加強宣傳郊遊及露營守則、愛護環境及妥善處理垃圾。

郊遊熱點及營地增設垃圾收集設施及增加清理次數，加強設施清潔，努力保持郊野公園潔淨，加強郊遊熱點及營地的巡邏及執法——早前元旦假期，郊野公園人員已對超過50位違規人士採取執法行動。

該署提前與相關部門協調合作，加強清潔，作出適當交通安排。漁護署亦夥多個機構合作，透過各種宣傳渠道包括內地社交平台加強宣傳教育，提醒遊客來港行山露營的注意事項及遵守相關法規。

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
22小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
14小時前
新皇崗口岸傳七·一啟用慶回歸。小紅書@安安 Anna/豆豆愛抹茶
新皇崗口岸︱傳七·一啟用慶回歸 內地社媒現倒數照片
即時中國
5小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
2小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
18小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
2026-02-14 13:00 HKT
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
投資理財
7小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
18小時前
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
影視圈
20小時前
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
影視圈
16小時前